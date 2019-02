El-Islah : Contribuer à la réussite de la présidentielle

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a affirmé, hier à Alger, que sa formation politique contribuera, activement, à la réussite de l'élection présidentielle, prévue le 18 avril 2019, réitérant le soutien du mouvement au Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Aux travaux de la session ordinaire du bureau national du mouvement, M. Ghouini a indiqué que sa formation «contribuera activement à la réussite de l'échéance électorale importante de la présidentielle», ajoutant que son mouvement jouera «un rôle clé» en faveur du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Après l'annonce officielle de la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle, «nous envahirons le terrain aux côtés de tous les partenaires politiques et acteurs de l'opération électorale, pour participer à la collecte des signatures, aux activités et manifestations communes et à l'encadrement de l'opération électorale dans les centres et bureaux de vote», a indiqué le président d'El-Islah. Le mouvement accorde «une importance majeure» à l'élection présidentielle, qui est «la preuve irréfutable sur la stabilité des institutions du pays et l'attachement des Algériens à relever les défis», a-t-il dit. Le mouvement d'El Islah continuera à accomplir son devoir national et à exercer ses missions politiques et constitutionnelles, avec sérieux et responsabilité, à travers l'encadrement continu des règles du mouvement et l'encouragement de l'action sur le terrain, en prélude à la prochaine élection présidentielle, a-t-il soutenu. A cet égard, M. Ghouini a appelé tous les partenaires politiques et acteurs de l'opération électorale à adopter des pratiques démocratiques saines, pour consolider la sécurité et la stabilité en Algérie et resserrer davantage les rangs afin de relever les défis et faire face aux menaces et complots ciblant la sécurité et l'unité nationales.