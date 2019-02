RCD : Les motifs de la non-participation

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a décidé de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle, affirmant qu’aucune «personnalité ou parti n’est capable de remédier, seul, à la situation» Les résolutions du Conseil national du parti, qui s’est réuni vendredi à Alger en session ordinaire —rendues publiques hier— énoncent les motifs de la non-participation du parti à l’élection présidentielle que le RCD qualifie de «nouvelle opération pour désigner le chef de l’Etat», déplorant «une tentative d’écarter le peuple du rendez-vous du 18 avril». Le Conseil national du parti a chargé le secrétariat national «d’apporter les dernières retouches en vue de convoquer le plus grand rassemblement possible et mobiliser les citoyens et les forces vives du pays autour de la nécessité de planifier un nouveau départ qui redonnera la parole au peuple (...)». Les membres du Conseil national ont appelé «à un nouveau départ» comme option pour le sauvetage du pays, vu la situation socioéconomique, «l’absence des conditions nécessaires» à une compétition électorale loyale et transparente et «le sentiment de déception» généralisé chez les jeunes. A cette occasion, le Conseil national a examiné les activités organiques relatives aux objectifs définis au cinquième congrès du parti, estimant que «l’organisation de sessions pour les jeunes progressistes, les femmes progressistes et les élus progressistes, constitue un maillant important dans l’établissement d’un cadre réglementaire et mobilisateur de plusieurs franges de la société», appelant ces structures à être «ouvertes sur les jeunes et les femmes qui luttent pour l’édification d’une société de progrès, de solidarité et d’ouverture».