Présidentielle 2019 : M. Bedoui insiste sur une conduite « efficace et transparente » de l’opération électorale

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé hier à une mobilisation totale pour une conduite «efficace et transparente» de l’opération électorale dans le «respect rigoureux» de la loi, lors d’une réunion de la commission sectorielle de préparation de l’élection présidentielle du 18 avril prochain, indique un communiqué de ce ministère.

M. Bedoui a présidé une réunion de coordination avec la commission sectorielle chargée de la préparation des élections présidentielles portant sur «l’état d’avancement des préparatifs liés à cette échéance importante, et a permis de présenter les actions en cours et celles à venir pour les axes juridique, logistique et de modernisation et communication».

Après le suivi des différentes présentations afférentes à l’opération de préparation, il a «émis un nombre d’instructions sur lesquelles il a insisté sur la nécessité de fédérer tous les moyens et toutes les compétences, à l’effet de faire réussir le processus électoral et ce, à travers une perception basée sur l’anticipation, la coordination et le suivi de proximité, et selon une dynamique de modernisation accentuée permettant de performer les différentes applications informatiques de gestion des différents segments du processus électoral», souligne la même source.

Le ministre a, par ailleurs, «insisté sur l’accompagnement des partenaires institutionnels chargés de la préparation des élections, notamment le Conseil constitutionnel et la Haute instance indépendante de surveillance des élections, notamment en terme d’accès automatique au fichier électoral». Dans le même sillage, M. Bedoui a instruit à l’effet de «dynamiser et de renforcer les formations au niveau local au profit du personnel d’encadrement à travers des techniques innovantes et accessibles, permettant à ces derniers une maîtrise totale et une conduite rigoureuse de leurs missions dans le déroulement de l’opération électorale». Il a, également, «insisté sur le rapprochement des centres de vote du citoyen, notamment au niveau des nouvelles cités, suite à la large opération de relogement qu’ont connue les différentes wilayas, et de mobiliser tous les moyens permettant de faciliter le déplacement vers les bureaux de vote et de maintenir le niveau de coordination avec le ministère des Affaires étrangères pour garantir les meilleures conditions de vote à la communauté nationale établie à l’étranger», ajoute le communiqué. Après la présentation des différents systèmes informatisés développés pour le traitement de tous les cas liés à la gestion du processus électoral, notamment le fichier électoral, M. Bedoui a «rappelé ses instructions pour la consolidation et le perfectionnement des systèmes existants et d’améliorer le croisement entre les différents systèmes acquis afin de profiter pleinement de l’atout technologique pour la transparence totale de la gestion de l’opération électorale, et l’accompagnement de proximité des administrations locales dans ce sens». Enfin, le ministre de l’Intérieur a «exhorté l’ensemble des cadres quant à la mobilisation totale pour faire réussir cet important rendez-vous qui consacre la pratique démocratique de notre pays», conclut la même source.