Peste des petits ruminants : Lancement de l’opération de vaccination à Naâma

L’opération de vaccination des ovins contre la peste de petits ruminants a été lancée hier dans la wilaya de Nâama après la réception d’un quota de 250.000 doses de vaccin contre cette zoonose, a annoncé le wali, Mohamed Hadjar. Les services vétérinaires de la wilaya avaient reçu ce quota de vaccin vendredi soir et un programme a été établit pour assurer une couverture sanitaire du cheptel à travers les zones les plus touchées par cette zoonose.

Ainsi, 60 vétérinaires du secteur privé et 25 autres du secteur public sont mobilisés pour mener à bien cette campagne devant durer trois mois, a souligné le directeur local des services agricoles, Mohammed Yousfi. Cette quantité de vaccins sera suivie par d’autres quotas qui permettront d’assurer une couverture sanitaire globale du bétail de la wilaya estimé à 1,5 million de têtes ovines. Le bétail des éleveurs des zones du nord de la wilaya, notamment El Bayoudh, Mécheria, Mekmen Benamar et Kasdir sont les plus touchées par la peste des petits ruminants où de dizaines de têtes de bétail ont péri. D’autres cas ont été relevés dans les communes de l’Ouest de la wilaya, notamment Sfisifa et Tiout. Quelque 120 foyers de cette zoonose ont été recensés au niveau de la wilaya. Il est à rappeler que depuis novembre dernier, quelque 28.000 bovins et 30.000 ovins ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse, a-t-on affirmé à l’inspection vétérinaire de la wilaya.