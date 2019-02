Concours de promotion des enseignants : Les résultats connus jeudi

Les résultats du concours pour la promotion aux grades de professeurs formateurs et professeurs principaux dans le secteur de l’Éducation, au titre de l’année 2018, seront connus le 7 février prochain. C’est ce qu’a annoncé Nouria Benghabrit, via sa page officielle facebook.

La ministre de l’Éducation nationale a rappelé que ce concours, organisé le 15 janvier dernier, a concerné les enseignants des trois cycles éducatifs, en l’occurrence le primaire, le moyen et le secondaire.

En effet, ce sont 74.638 enseignants remplissant les conditions de participation qui étaient inscrits à l’examen de promotion de professeur principal et de professeur formateur.

Pour rappel, cet examen a concerné 40.894 postes, dont 16.353 pour le cycle primaire, qui a bénéficié de la plus grande part, le reste étant partagé entre le cycle moyen (11.751 postes) et le cycle secondaire (12.790). Les candidats de tous les grades ont été repartis à travers 259 centres d’examens et ont eu à passer quarte épreuves pour accéder au grade de professeur et professeur principal.

Pour garantir le bon déroulement de l’examen, ainsi que l’égalité des chances aux candidats, la tutelle avait fixé les critères et autres mesures préparatoires, ainsi que les conditions réglementaires de ce concours professionnel.

Le concours était ouvert aux enseignants nommés des cycles primaire, moyen et secondaire, justifiant au moins de cinq années d’ancienneté.

Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Idem pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi justifier d’un service effectif de cinq ans au primaire. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l’enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d’ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant le même nombre d’années d’expérience. Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigées pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal.

De même pour les enseignants formateurs, un professeur principal devant avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir être promu au grade de professeur formateur. Les années d’ancienneté devront être comptabilisées, selon les mesures du ministère, à partir de la date de nomination et/ou la date de promotion au grade actuel, jusqu’à la date de la tenue de l’examen professionnel.

Il est bon de noter, à ce propos, que le ministère de l’Éducation nationale avait dévoilé les conditions d’inscription pour la promotion aux grades de professeur principal et formateur. Il s’agit des procédures relatives à l’opération de promotion des professeurs, par voie d’inscription sur les listes de qualification, aux grades de professeurs principaux et professeurs formateurs pour les trois cycles d’enseignement.

Dans ce cadre, le PV du ministère a insisté sur l’impératif de se conformer à certaines conditions, notamment celles relatives à l’exclusion des enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la promotion aux grades supérieurs, à savoir les professeurs promus au grade de professeur principal n’ayant pas l’ancienneté requise, les professeurs promus au grade de professeur principal ou formateur dont les dossiers n’ont pas encore reçu de visa, les professeurs mis à la retraite, ainsi que les professeurs admis aux examens professionnels organisés en 2018 pour accéder aux grades de directeur d’établissement éducatif concernés par la formation spécialisée. Ont été, également, exclus de ladite promotion, les enseignants admis aux examens professionnels ou après inscription sur les listes de qualification en 2018 pour l’accès aux grades de censeur, de conseiller en éducation et de directeur adjoint au primaire.

Kamélia Hadjib