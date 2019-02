Habitat insalubre : Risque d’effondrement d’un immeuble à Bologhine

Les habitants de la commune de Bologhine occupant un immeuble, en état de délabrement et de dégradation très avancé, situé au 17, rue Omar Ghediss, n’ont pas caché leur mécontentement face au risque d’effondrement de cette bâtisse.

«Avec des fentes béantes dans les murs, lézardés de fissures à plusieurs endroits, un sol couvert de crevasses et des espaces communs insalubres, cette bâtisse en ruines menace de s’effondrer à n’importe quel moment», relèvent-ils tout en précisant qu’ils n’ont pas «où aller et cela risque de tomber sur nos têtes et celles de nos petits enfants». La «misère» disent-ils demeure «le lot de leur quotidien» notamment en temps de pluie où les infiltrations d’eau transforment leur vie en «cauchemars».

Face à cette situation «dramatique» et conscients du danger qu’ils encourent et de l’urgence de procéder à leur relogement, ils ont saisi, sans hésiter une seconde, les autorités à tous les niveaux, en commençant par l’APC. «Nous avons été informés que notre cas sera examiné et confirmé par le CTC», indiquent-ils. Et d’ajouter «nous avons fait confiance aux responsables de notre mairie, mais depuis aucune nouvelle ne nous a été transmise, concernant l’issue de notre cas, pourtant considéré comme grave»… «Les services de l’OPGI ont également fait le déplacement, mais au lieu d’examiner le bâtiment de l’extérieur et de l’intérieur, il n’ont fait que prendre des photos de l’extérieur sans jamais examiner dans quel état étaient les logements de l’intérieur. Cela dit, nous sommes toujours en attente d’une solution, qui n’a que trop duré, à notre grand dam», indiquent-ils

Ils estiment à cet effet que leur «calvaire continue», face à leur exposition au danger, aux maladies, aux rongeurs qui ont squattés l’immeuble et les risques pour leurs enfants qui «les inquiètent plus que tout et comme jamais auparavant». Malgré tout disent-ils «nous nourrissons toujours l’espoir de voir notre problème résolu et pris en charge, surtout en cette période hivernale. Nous attirons encore une fois l’attention de nos responsables, auxquels nous renouvelons notre confiance et qui, nous ne doutons pas, seront à la hauteur de nos espérances et surtout de cette confiance placée en eux». Il n’est jamais trop tard pour bien faire, sinon après il ne sert à rien de regretter d’éventuelles conséquences fâcheuses en raison de cette situation, en définitive, insupportable !