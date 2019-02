Construction individuelle à Tébessa : Attribution prévue de plus de 8.500 lots de terrain

Au total, 8.552 lots de terrain pour construction individuelle, répartis sur 54 lotissements sociaux seront attribués «avant la fin de l'année 2019» à leurs bénéficiaires dans plusieurs communes de la wilaya de Tébessa, a indiqué jeudi dernier le wali, Atallah Moulati.

Les travaux d'aménagement de ce quota de lots qualifié d'«important» avancent à un rythme «rapide», a précisé à l’APS le chef de l’exécutif local, attestant de la volonté de l’administration locale de procéder à l'attribution des lots «dans les meilleurs délais». Le chef-lieu de wilaya a bénéficié d'un quota de six lotissements sociaux, comprenant 593 lots de terrain situés dans les quartiers d'El-Mizab, Laârami et le 1er-Novembre-1954, a fait savoir la même source, soulignant que des instructions ont été adressées au chef de la daïra de Tébessa et au président de l'Assemblée populaire communale (APC) en vue d’entamer la préparation de la liste des bénéficiaires. Le chef de l'exécutif local a souligné que les travaux d’aménagement de ces lotissements, dans la ville de Tébessa, sont parachevés dans les volets raccordement au réseau d'eau potable (AEP) et d’assainissement, en attendant la réalisation des voies de communication. Sur un autre registre, M. Moulati a ajouté que 1.376 actes de propriété ont été attribués aux bénéficiaires des lots de construction individuelle en 2018, notant que l'opération se poursuivra au cours du premier trimestre 2019.

En outre, et dans le but d'atténuer la crise du logement dans la ville de Tébessa, le wali a annoncé que les chantiers de réalisation de 600 logements promotionnels aidés (LPA) «seront lancés en 2019», notant que les listes de bénéficiaires sont en cours de préparation après l’étude des dossiers des demandeurs.

Concernant le projet de réalisation de 3.000 unités location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) dans la commune de Boulhef Dyr, le même responsable a déclaré que la cadence des travaux dans le chantier avance de manière «acceptable», soulignant que le projet est suivi par les Directions concernées dans le but de remettre les clés de ce premier quota aux bénéficiaires dans les délais fixés.