Parc de loisirs de Touggourt : Ouverture prochaine

Le parc de loisirs et d’attractions en cours de réalisation dans la wilaya déléguée de Touggourt ouvrira bientôt ses portes au public, a-t-on appris du directeur délégué de l’industrie et des mines.

Ce parc devra constituer, une fois livré —avant la fin du premier trimestre au plus tard—, un espace moderne qui permettra aux familles de se détendre et à leurs enfants de s’amuser, a affirmé à l’APS Hocine Hemmel. Composé de plusieurs installations, dont des aires de jeux, un parc zoologique, un lac artificiel, des espaces verts et des locaux commerciaux, ce parc fait partie d’un complexe touristique en chantier dans la localité d’Ain Sahra (commune de Nezla) et dont les travaux sont actuellement à près de 95%, a-t-il précisé.

Fruit d’un investissement privé, ce complexe touristique, qui s’étend sur une superficie de six hectares, englobe, entre autres structures, un hôtel, des bungalows, un centre de bien-être, une salle des fêtes et un amphithéâtre, selon sa fiche technique.

Ce projet, appelé à conforter l’offre d’accueil touristique, est considéré aussi comme un véritable atout pour cette collectivité dépourvue d’espaces de loisirs et de détente.

Par ailleurs, le jardin de Touggourt (au nord d’Ouargla), plus connu sous le nom de «Ghabet El-Merabtine», qui a rouvert l’an dernier ses portes après une vaste opération d’aménagement et de réhabilitation, reste l’une des destinations préférées des familles et des enfants en quête de distractions et de loisirs, surtout en fin de semaine et lors des vacances scolaires, ont estimé des citoyens approchés par l’APS.