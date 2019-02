Béchar : un complexe touristique en projet

Les travaux de réalisation d’un mégacomplexe touristique seront lancés courant février au nord de Bechar, au titre d’un investissement privé de 800 millions de DA, a-t-on appris auprès du promoteur du projet. «Ce projet, qui s’étend sur une superficie globale de 24 hectares et qui a reçu l’aval des autorités locales et des instances chargées de la promotion et du développement des investissements, sera réalisé en deux phases, dont la première concernera son parc aquatique à réceptionner en juin prochain», a précisé à l’APS Mourad Touati.

«Ce parc aquatique, premier du genre dans le Sud-ouest du pays et réalisé par une entreprise étrangère, s’étend sur une superficie globale de 57.786 m2 et sera lancé avec l’ensemble de ses équipements de traitement et d’épuration de ses eaux, dans un souci de protection de l’environnement», a-t-il affirmé. Il sera équipé de jeux aquatiques, à savoir six pour les enfants et cinq pour les adultes, et ce, pour répondre aux attentes des familles de la région, au bien- être des parents et d’initier les enfants au milieu aquatique, dans un lieu riche de plusieurs milliers d’arbres et autres espèces végétales dont la plantation vise la création d’un microclimat propice au repos et loisirs durant la saison estivale, a ajouté M. Touati. Cette installation sera aussi dotée d’un bloc administratif à deux étages sur une surface de 550 m2, ainsi que d’un bloc d’accueil également à deux étages ayant une surface bâtie aussi de 550 m2, et ce, pour faciliter l’accueil des visiteurs dans des normes répondant aux standards internationaux, ainsi que de deux restaurants de plus de 400 couverts chacun dont un dit «restaurant à thème» et d’un parking de plus de 620 véhicules, a-t-il expliqué.



Un parc d’attractions en perspective



Un parc d’attraction, dont le manque est à souligner, sera aussi réalisé au titre de cet ambitieux projet où il est prévu la création de 450 postes d’emploi pour la gestion quotidienne de ses différentes structures. Cette installation, qui s’étalera sur une surface globale de 90.100 m2, sera dotée d’un grand nombre de commodités modernes, d’espaces et lieux de loisirs proposant diverses activités destinées à détendre et divertir, selon M. Touati. Cet important projet touristique et de loisirs, dont les travaux de l’ensemble des structures et infrastructures seront finalisées dans les 24 prochains mois, comprendra aussi un hôtel de 120 chambres totalisant 240 lits. L’hôtel, qui sera réalisé sur une superficie de 17.970 m2 dont 2.060 m2 bâtis sur quatre niveaux, selon les standards mondiaux en la matière, renforcera les infrastructures hôtelières de la région et créera des emplois aux jeunes techniciens des métiers de l’hôtellerie en formation, actuellement, à l’Institut national supérieur de formation professionnelle (INSFP) de Béni-Abbes (240 km au sud de Bechar) qui a ouvert ses portes aux stagiaires l’année dernière, signale le promoteur.