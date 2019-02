Hôtellerie et restauration : La formation au menu

Placée sous le patronage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et avec la participation du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, la 13e édition du Salon international des équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités (SIEL) a ouvert ses portes, hier, pour s’étaler jusqu’au 5 février 2019, au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger).

Cette nouvelle édition, organisée par ‘‘ExpoEd’’, qui se focalise sur la promotion et la professionnalisation du secteur touristique, regroupe des exposants locaux et étrangers en provenance de plusieurs pays. Les organisateurs ont choisi pour l’édition 2019 de mettre en exergue la formation dans le domaine hôtelier, élément clé pour l’amélioration de la qualité de l’offre hôtelière nationale, mais également pour rehausser la qualité de service au niveau des hôtels et des restaurants qui reste cependant au-dessous de la moyenne, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de formation des ressources humaines. Outre la promotion et la formation, cet événement économique vise notamment l’encouragement du développement de l’emploi par la mise en avant des efforts déployés par les institutions en charge de cet aspect pour la formation des jeunes aux différents métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Intervenant en marge de la cérémonie d’inauguration, le directeur du tourisme, représentant du ministre, a affirmé que « le produit touristique et artisanal répond aux normes internationales, ce qui fait que nous sommes en train d’encourager le produit local, particulièrement artisanal, en tissant un réseau professionnel entre les artisans, les chambres d’artisanat de wilaya et les porteurs de projets qui sont en cours de réalisation de leur projet d’investissement dans le domaine de l’hôtellerie ».

Zoubir Mohamed Sofiane soulignera qu’à ce jour, « on enregistre 2.200 projets qui sont agréés auprès du ministère du Tourisme, dont 884 sont en cours de réalisation, qui connaissent un taux d’avancement très intéressant, dépassant les 80% et répondant à toutes les typologies du tourisme, tels le saharien, le montagneux, le balnéaire, le climatique et le thermalisme ». Selon lui, les 800 projets augmenteront la capacité d’accueil hôtelière de 110.000 nouveaux lits pour les cinq prochaines années, d’autant plus qu’actuellement le parc national exploitant dépasse les 1.360 établissements hôteliers offrant plus de 120.000 lits, qui connaît une grande opération de rénovation et de modernisation. Ce salon, dira-t-il, constitue bel et bien une opportunité aux hôteliers et porteurs de projets d’avoir une idée sur la qualité des équipements proposés au niveau national.

Sur une surface de 5.000 m2, plus de 100 exposants se sont rassemblés pour présenter produits et services, savoir-faire et expertise pour répondre aux attentes d’une clientèle professionnelle de plus en plus soucieuse de la qualité et très au fait des dernières évolutions du secteur touristique, vu que le citoyen algérien a changé ses habitudes et se tourne énormément vers les voyages, ce qui lui permet de découvrir la qualité de l’offre et du service proposés par les autres pays.

« Le Salon se veut en premier lieu un véritable générateur de business et de synergies positives entre professionnels, investisseurs et gestionnaires. Depuis son lancement, il a toujours accompagné la montée en puissance du secteur de l’hôtellerie. Son développement est corrélé à celui d’un secteur économique à la croissance continue et soutenue. Il est devenu, au fil des années l’événement référence en matière d’équipements et services hôteliers », a déclaré Mme Goucem, organisatrice du Salon.

Pour cette dernière, la manifestation est le «reflet d’un secteur dynamique, il vous ouvre ses portes cette année avec l’ambition de conforter sa position de carrefour incontournable pour les professionnels des métiers de l’hospitalité». A se fier aux chiffres du ministère du Tourisme et de l’Artisanat relatifs au premier trimestre 2018, pas moins de 781 projets touristiques sont en cours de réalisation, 104 achevés et réceptionnés et 980 projets sont en phase de lancement. Et au moment où les pouvoirs publics travaillent à la diversification de l’économie nationale, le tourisme émerge comme une des alternatives viables pour s’affranchir de la rente pétrolière.

Mohamed Mendaci