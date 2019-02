Commentaire : Tous concernés

La crédibilité et la transparence des élections sont l’un des principaux enjeux du rendez-vous d’avril prochain pour que l’Algérie puisse continuer à progresser à pas sûrs afin de consolider ses institutions, un processus balisé depuis la révision de la Constitution qui a aussi renforcé les libertés publiques et privées. Il n’y a rien de tel pour mettre en pratique ces principes que le respect des voix des électeurs, ce qui ne fera que raffermir la confiance des citoyens en les institutions, qui poursuivent les réformes entamées depuis des années dans plusieurs domaines : économique, développement social et approfondissement de la démocratie. Les Algériens sauront déceler les pièges qui leur sont tendus par tous ceux qui appellent au changement pour le changement, alors qu’il serait plus judicieux de poursuivre des réalisations ayant abouti à une amélioration du niveau de vie des membres de la collectivité nationale. Ces dernières années représentent la fin du cauchemar pour des millions d’habitants ayant pu bénéficier de logements et d’autres commodités comme l’eau potable, le gaz naturel et l’électricité. L’emploi, l’éducation et les loisirs ont été des secteurs ayant fait l’objet d’une attention particulière pour préparer la jeunesse à prendre le relais, assumer à son tour des responsabilités et prouver ses capacités à diriger un pays qui a manifestement redressé sa situation autant sur les plans sécuritaire, économique que social. Au préalable, les jeunes devraient impérativement être incités pour passer aux urnes. Le tout dans un contexte où les acquis démocratiques ont connu un saut qualitatif au vu du nombre de partis, d’associations et de moyens de communication écrits ou audiovisuels. Autant de jalons permettant au scrutin de se dérouler dans un climat serein. Il reste également à souhaiter que grâce à des élections voulues libres, transparentes et crédibles, le président choisi par la voie des urnes puisse réussir dans sa mission de renforcer le processus de développement et de maintenir le rang du pays dans le concert des nations pour des avancées dans sa quête de rétablir la paix dans la région afin que des conséquences néfastes du fléau terroriste ne se fassent pas ressentir à l’intérieur des frontières. C’est fort de ces convictions que le peuple, source de souveraineté, pourra choisir celui qui occupera le haut de la pyramide politique pour les cinq prochaines années, en toute connaissance de cause.

A. M.