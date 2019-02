Mostaganem : Séminaire sur la stratégie militaire de l’émir Abdelkader

"La stratégie militaire de l’Emir Abdelkader" est le thème d’un séminaire national qu’abritera, mardi, l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, a-t-on appris, des organisateurs. Cette rencontre verra la participation de plus de 20 communicants et chercheurs de différentes universités du pays. Elle donnera lieu à des communications et interventions sur divers thèmes comme "l’armée de l’Emir Abdelkader : formation et place", "la stratégie de guerre dans la résistance algérienne (1832-1847)", "les infrastructures militaires", "les batailles livrées par l’Emir Abdelkader", "la position des tribus et leur relation avec l’Etat algérien moderne" entre autres. Plusieurs chercheurs prennent part à cette rencontre avec des exposés sur les batailles menées par l’Emir Abdelkader dont celles de la forêt de Moulay Smaïl (1835), de la Mactâa (1835), d’Oued Sekkak (1836) de Sidi Brahim (1845). Les communicants aborderont aussi les bastions, les citadelles et les ateliers de fabrication d’armes comme ceux de Taza et de Miliana ainsi que la Zmala de l’Emir Abdelkader. Ce séminaire, organisé par le département des sciences humaines de l’université de Mostaganem, en collaboration avec le musée du Moudjahid, vise à faire découvrir la stratégie militaire et de guerre de l’Emir Abdelkader (1808-1883), son armée, ses moyens de lutte contre le colonisateur français. Organisée à l’occasion du 186e anniversaire de la deuxième allégeance de l’Emir Abdelkader, le 4 février 1833, ce séminaire vise la préservation de la mémoire nationale, la protection de ses symboles et la mise en lumière des faits héroïques du fondateur de l’Etat moderne algérien.