5e réunion ministérielle Euro-Arabe à Bruxelles : Faire face aux défis communs

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, aura des entretiens avec la vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Bruxelles où il participera à la 5e réunion ministérielle Euro-Arabe, prévue demain, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'entretien sera une opportunité pour "examiner l'état et les perspectives des relations bilatérales régies par l'Accord d'association en vue de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel des deux parties face aux défis communs de sécurité et de développement dans la région", précise le communiqué. M. Messahel prendra également part à une rencontre organisée à l'initiative de l'Union européenne sur le thème "multilatéralisme et dialogue régional".

Il s'entretiendra, en outre, avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur "les relations Algérie-OTAN ainsi que sur les situations de crise et de conflit. Les défis sécuritaires à l'instar du terrorisme, du crime organisé et de la migration clandestine seront également débattus à cette occasion", note la même source.

Lors de son séjour à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères fera une communication devant le Conseil de l'OTAN sur "l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'apport de l'Algérie à la stabilité régionale", ajoute le communiqué.