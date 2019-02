Oiseaux migrateurs : Le flamant rose résiste à la pollution

Une importante présence du flamant rose au lac Télamine (à l’Est d’Oran), a été relevée malgré la grande pollution de cette zone humide, selon les résultats primaires du dénombrement hivernal, effectué chaque année par la conservation locale des forêts. Quelque 30.000 individus de cet échassier migrateur ont été recensés au niveau du lac, a indiqué à l’APS, le chef du réseau d’ornithologie de l’Ouest, qui englobe les wilayas de Relizane, Oran, Mostaganem et Mascara, dépendant de la conservation des forêts, M. Mohamed Chami. La concentration du flamant rose au niveau du lac Télamine est encore plus importante, cette année, avec 30.000 individus contre 35.000 dans les huit zones humides que compte la wilaya d’Oran, a-t-il souligné. Le dénombrement fait, par ailleurs, état de la présence d’autres espèces comme la Tadorne de Belon, une sorte de gros canard. Cette espèce, auparavant rare au niveau des zones humides d’Oran, a été observée, en grand nombre cette année. Pour sa part, l’ornithologue Ali Mahadji, associé à la campagne de dénombrement, a fait état, de la présence importante de la grue cendrée au niveau de la Sabkha d’Oran. «Cet échassier protégé par des conventions internationales, attire malheureusement les braconniers, qui le chassent pour sa chair tendre», a-t-il déploré, estimant que les autorités doivent prendre des mesures pour le protéger. Les résultats finaux et détaillés sur le dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs séjournant au niveau des huit zones humides de la wilaya d’Oran, seront communiqués vers la mi-février, avec plus de détails sur la présence des différentes espèces, a-t-on noté.

Par ailleurs, quelque 22 espèces d’oiseaux d’eau migrateurs ont été dénombrées, cette année, dans la zone d’El Mactâa, dans la partie ouest de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris de la conservation locale des forêts. Le chef du service de la protection florale et faunistique, Mohamed Rebaï, a indiqué à l’APS que le recensement hivernal, mené par une équipe de spécialistes de la conservation des forêts des wilayas de Mostaganem, d’Oran et de Mascara, en ce mois de janvier, a permis de dénombrer plus de 3.366 oiseaux d’eau dans la zone humide de la Macta. Ces oiseaux recensés sont entre autres, des canards d’eau, des poulets d’eau, des mouettes, des flamants roses et des hérons cendrés. Le même responsable a fait savoir que 9 de ces 22 espèces dénombrées lors du recensement hivernal de cette année sont protégées par la loi et ne peuvent pas être chassées.

Pour rappel, la zone humide de la Macta couvre trois wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara. Elle s’étend sur une surface globale de 23.000 ha dont 380 ha sur le territoire de la wilaya de Mostaganem. Cette zone a été classée au titre de la convention internationale «Ramsar» pour préserver la faune et la flore de la région et sa biodiversité eu égard ses spécificités naturelles et la richesse de sa faune et flore.