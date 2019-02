Bordj Bou-Arréridj :: Un peu de chaleur pour les SDF

Avec la dégradation de la température que connaît la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le besoin de solidarité augmente que ce soit pour les familles démunies ou les sans domicile fixe. La détresse de ces derniers est d’autant plus importante que les nuits de la wilaya sont glaciales. Le climat de Bordj Bou Arreridj qui est du type continental est marqué par des températures extrêmes. Le thermomètre descend souvent à moins de zéro. Ce qui rend la circulation dan les rues des localités de la wilaya très pénibles et même dangereuses. Les sans domiciles fixes risquent une hypothermie.

Conscients de cette situation, les services de la direction de l’action sociale qui avaient l’habitude d’organiser des opérations de recensement de ces personnes tous les jeudis ont multiplié leurs sorties. Avec l’aide des agents de la police et de la Protection civile et des représentants de la santé ils sillonnent les rues à la recherche de ces habitants en détresse.

Ils leur offrent des repas chauds et des couvertures. Ils leur proposent même de passer la nuit au SAMU social qui a été créé justement pour accueillir ce genre de personnes.

Malheureusement beaucoup de ces dernières refusent la suggestion préférant les endroits ou ils se trouvent. Mais avec les services qui leur sont octroyés et surtout le geste des fonctionnaires qui laissent leurs lits douillets pour s’occuper d’eux les nuits sont surement plus chaudes. Parallèlement à ce travail, les cellules de proximité de la direction s’activent à recenser une autre catégorie de personnes en détresse. Il s’agit des familles en grande précarité. Le wali de Bordj Bou Arreridj, Benamar Bekouche qui suit de près toutes ces opérations a récemment rendu visite justement à des victimes de cette situation. L’une qui habite la daïra d’El Hamadia se distingue en plus de son total dénuement, par sa composition puisqu’elle renferme quatre handicapés. Le premier responsable de la wilaya très touché par les conditions de vie de ces citoyens a ordonné qu’une aide matérielle leur soit apporté. Ils n’auront plus à demander l’aumône pour vivre.

A Hasnaoua au nord, le wali qui a entendu l’appel de détresse d’une veuve, mère de plusieurs enfants a donné instruction pour qu’un logement décent lui soit octroyé. Les larmes de tristesse sont devenues celles de joie. Il y a de quoi quand on voit la misère totale qui caractérisait le quotidien de cette famille obligée de vivre sous un toit qui risquait de s’effondrer à tout moment. Une infiltration s’est installé sur le toit laissant passer la pluie. Le directeur de l’action sociale par intérim, Abdelkader Dehimi a promis de multiplier ce genre d’opérations pour soulager les démunis. Le directeur de l’action sociale, rappelle l’importance accordé par l’Etat à ce volet, note que le travail de ses services n’est pas occasionnel. Nous sommes en permanence aux côtés des membres de cette catégorie quelle que soit la circonstance ou la contrainte a-t-il rappelé.

F. D