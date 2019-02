Zones humides : Préserver la biodiversité

Les participants à une journée d’étude sur les zones humides, organisée hier à la circonscription administrative de Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), ont souligné la nécessité de la protection de ces espaces naturels éparpillés à travers le territoire de la wilaya, pour préserver la biodiversité.

Les intervenants, dont des universitaires, chercheurs et représentants du mouvement associatif ont mis l'accent sur l'importance de valoriser et de préserver les zones humides abritant de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et de plantes aquatiques offrant un microclimat local , à travers l’élaboration des programmes et des stratégies «efficaces» pour les préserver contres les différentes menaces. M. Mohamed Belhamra, de l’université Mohamed-Khider (Biskra), a évoqué dans son intervention l’importance d’impliquer tous les acteurs concernés y compris les associations environnementales dans les diverses actions menées dans le but de protéger ces espaces naturels.

L’intervenant a fait savoir également que l’université Mohamed-Khider s'engage à réaliser deux projets financés par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont le premier consiste en élaboration des études sur l’ensemble des zones humides non-classées à l’échelle nationale, alors que le second projet concerne la formation des ingénieurs spécialisés en biodiversité. Pour sa part, M. Rochdi Hassani, représentant d'une association de wilaya activant dans le domaine de l'environnement, a expliqué les dangers de la pollution qui menacent les zones humides notamment le jet anarchique des déchets solides et des eaux usées, toue en appelant les autorités concernées à prendre des mesures «urgentes» pour faire face à cette situation. Placée sous le signe «les zones humides et le changement climatique», cette rencontre qu’a abritée la station expérimentale du milieu biophysique située dans la commune de Nezla, relevant du Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA) basé à Biskra, a été une occasion pour débattre plusieurs thèmes dont entres autres «les zones humides dans la législation algérienne», «le changement climatique et ses impacts sur les écosystèmes», «la formation hydrogéologique des zones humides», «les oiseaux migrateurs dans les zones humides désertiques» et «l’importance des projets scientifiques communs entre les pays méditerranéens sur les zones humides».

Organisée avec le concours des directions des Ressources en eau, l’Environnement et la Conservation des forêts de la wilaya déléguée de Touggourt, cette journée d’étude vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de leur contribution pour la protection de ces espaces écologiques, ont indiqué les organisateurs. En marge de cette rencontre, une convention de coopération scientifique et technique a été signée entre l’Université Kasdi-Merbah de Ouargla et le CRSTRA de Biskra.