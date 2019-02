Caravanes médicales à Souk Ahras : 48 mechtas ciblées en 2018

Pas moins de 48 mechtas enclavées et éloignées de la wilaya de Souk Ahras ont été ciblées, durant l’année 2018, par des caravanes médicales, afin de rapprocher les services de la santé de la population, a affirmé, hier, le directeur local de la santé et de la population (DSP), Omar Bentouati. Le même responsable a précisé à l’APS que ces caravanes médicales organisées par ses services sont composées de médecins généralistes et de spécialistes, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de psychologues et d'infirmiers, équipés du matériel nécessaire, tels que des fauteuils dentaires, des instruments de consultation et des médicaments, en plus de 7 ambulances équipées. Cette initiative vise, selon M. Bentouati, à améliorer la qualité des services fournis à la population rurale dans le cadre des efforts déployés par la direction de la santé pour matérialiser le principe de rapprochement des services de la santé du citoyen. Ces caravanes, qui ont été favorablement accueillies par les habitants des 26 communes de la wilaya, ont ciblé 2.400 citoyens avec une moyenne de 50 consultations par semaine, a-t-il fait savoir, indiquant que les examens médicaux auxquels ont été soumises ces personnes ont porté sur le dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle, des problèmes liés à la thyroïde ou à caractère ophtalmologique, en plus de problèmes psychologiques. Au cours de ces caravanes, des séances de sensibilisation sur la planification familiale et l'espacement des naissances, ainsi que sur le dépistage précoce du cancer du sein ont été également organisées, selon le même responsable, affirmant qu’au cours de l’une de ces opérations, un patient, se trouvant dans un état critique, a été transféré à l'hôpital de Souk Ahras, pour qu’il puisse recevoir le traitement nécessaire. Par ailleurs, les actions menées dans le cadre de ces caravanes ont permis, a-t-il assuré, de prendre en charge 305 patients présentant des problèmes psychologiques, dont 32 ayant des difficultés scolaires, 58 souffrant de troubles du comportement, 100 cas d’énurésie, 75 cas accusant des troubles du langage, tandis que 259 personnes ont bénéficié d’un suivi psychologique. Selon M. Bentouati, ces caravanes médicales ont également pris en charge les malades atteints de pathologies cardiaques, de myopie et autres affections de l’enfant, et qui ont bénéficié d’interventions chirurgicales à l’hôpital de Souk Ahras. Cette même source a relevé, en outre, que ces caravanes médicales continueront en 2019, à sillonner la wilaya, en faisant notamment une escale dans la mechta Mezraâ, dans la commune de Henancha, El-Alia (Khmissa), Ouled Abid (Drea), Ouled Abbas (Sidi Fredj), ainsi que les mechtas Sidi Badr (Ouilène) et Lafouidh (Ouled Moumen).