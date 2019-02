Note de lecture : Entendu dans le silence, d’Anys Mezzaour : Un espoir naissant

Certains critiques ont tendance à cantonner la littérature algérienne à ses grands classiques romanesques, pendant qu’un certain nombre d’entre eux seraient tout simplement fermés dans leurs œillères idéologiques pensant qu’il n’y a plus de lien entre les générations d’écrivains d’après-guerre et celles d’aujourd’hui. Il y a tout de même une ligne de romanciers qui se transmettent de façon novatrice le message de l’écriture avec cependant des approches radicalement contemporaines, dans la mesure où celles-ci se réfèrent tout particulièrement aux événements de leur époque avec une imagination qui colle parfaitement à leur temps. Il en est ainsi d’Anys Mezzaour, né le 6 novembre 1996 à Alger, en pleine période de terrorisme islamiste, et qui propose des thèmes philosophiques nourris du réel, de l’actualité politique et de beaucoup d’humanisme. Co-récipiendaire du prix L’ivrEscQ du jeune écrivain algérien en 2014 et auteur d’une trilogie dans le genre fantasy, notre auteur, dont Yasmina Khadra souligne «un talent naissant», a publié dans la collection «Lettres» des éditions Casbah, en septembre 2018, un beau roman écrit dans un français châtié aux tournures phrastiques bien soutenues. un roman qui, sans anachronisme aucun, présente aux lecteurs un couple de jeunes personnages à peine âgés de la vingtaine, qui font face et découvrent avec effroi l’impact des perceptions humaines sur le monde et les secrets de leur passé entre l’Algérie, dont est natif Amir, et la France d’où est issue Melissa. Ce couple mixte de personnages qui gravitent autour de leurs sphères socio-culturelles respectives loin l’un de l’autre ne sont plus satisfaits de leur vie ni de leurs amours. Sans le savoir, ils désirent par-dessus tout réaliser leurs jeunes idéaux faits d’amour du prochain, d’équité sociale et de tendresse partagée entre des cultures et religions qui ne se heurtent plus par leur différence, mais au contraire, vont se compléter dans un même élan universel salvateur face à tous les maux actuels d’un monde au bord du gouffre terroriste.

Amir et Melissa, qui vont aller au-devant d’aventures rocambolesques, de complots malsains, de tentatives de meurtres, vont croiser leur destin pour écrire une destinée loin du tragique, commune aux hommes et aux femmes soucieux de l’avenir de l’humanité faite d’univers diamétralement opposés, une humanité, semble nous dire en filigrane cette fiction audacieuse, assise sur un précipice dangereux. Notre auteur, un tantinet perfectionniste, est à des années lumière de s’imaginer qu’il va tomber amoureux d’une jeune française, fille de diplomate et qui s’ennuie à Paris dans une vie de paillettes et d’études à la faculté de Sciences Po. Melissa comme Amir —qui accompli ses cinq prières et admire le soir dans le rues désertes d’Alger, les environs du Maqam Echahid du haut de son promontoire donnant une vue splendide sur la baie de la capitale étoilée dans la nuit noire— ne se doutent pas qu’ils sont en réalité prédestinés à se retrouver sur les plages de la Tunisie pour s’aimer tout en portant sur leurs frêles épaules tous les tracas d’une planète embuée dans un contexte politique mondialisé, mais surtout nos jeunes gens seront face à ce choix cornélien de sauver le monde en acceptant de vivre la plus noire intrigue, complexe et déconcertante pour leurs âmes juvéniles.

Dans ce thriller plein d’émotion et de rebondissements, il faudra rappeler que les premières pages sont précédées d’un prologue qui nous plonge dans les séquelles de la décennie noire. Anys Mezzaour dira dans un entretien accordé à une consœur journaliste à propos des procédés employés dans l’écriture du roman : «Sur la forme, je m’inspire toujours du cinéma et des séries télévisées pour écrire ce qui est d’abord un scénario (plan de l’intrigue) que je mets, ensuite, sur le métier à tisser de la littérature.

Un livre est un tableau peint avec des mots, le genre appelle à une dramaturgie spécifique qui, à mon niveau, me rapproche du thriller. Je veux que le lecteur éprouve autant d’émotions à la lecture du roman que moi en l’écrivant. Sur le fond, je m’inspire effectivement de mes voyages pour rester le plus honnête dans mes descriptions et de mes expériences pour puiser les émotions. Mais l’histoire est algérienne, dans ses racines, dans ses développements et dans sa conclusion.»

Il faut savoir que l’auteur avait le titre de son nouveau roman qui lui turlupinait dans la tête et ce, bien avant de se mettre à sa table d’écriture, nouveau signe des temps de notre jeune talent ? Nous serions tentés de répondre par l’affirmative s’agissant d’Anys Mezzaour —étudiant en relations internationales à Lyon— qui aura relevé, non sans une grande inspiration, le défi de s’initier à la littérature dans ce premier livre, un roman qui se conjugue bien au temps présent. Pour notre part, on attend de pied ferme un chef-d’œuvre, qui sait les portes de l’imagination sont sans doute grandes ouvertes pour ce romancier qui semble avoir beaucoup de choses à dire sur son pays qui le passionne, sur la condition féminine, la société algérienne, les chamboulements de la terre et surtout ses jeunes espoirs.

Lynda Graba



• Entendu dans le silence, d’Anys Mezzaour. Roman, 208 pages, éditions Casbah, Alger, octobre 2018. Prix : 700 DA.