Criminalité : Neutralisation d’un réseau régional de trafic de drogue à Tipasa

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues, activant sur l’axe Tipasa-Blida-Ain Defla, a été mis hors d’état de nuire par la brigade de recherches relevant du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Tipasa, a indiqué, hier, un communiqué rendu public par ce corps constitué.

Cinq individus ont été arrêtés, suite à la mise en échec de ce réseau criminel, outre la saisie de près de 13,5 kg de kif traité et de trois véhicules, utilisés par les éléments de cette bande dans leurs déplacements. A cela s’ajoutent des téléphones portables et un montant de plus de deux millions de dinars, issu des revenus de ce trafic, a précisé le document.

Selon la même source, cette opération a été rendue possible grâce à des informations parvenues à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Ain Tagourait, portant sur la présence d’une bande suspectée d’activer dans le trafic de drogues sur l’axe des wilayas de Tipasa -Blida, et Ain Defla.

Les investigations à ce propos, ont permis l’arrestation d’une personne à bord d’un véhicule touristique, en possession d’une quantité considérable de kif traité, a ajouté le communiqué.

Suite à quoi il a été procédé à l’identification du suspect principal dans cette affaire et de ses complices, tous arrêtés, avec la mise à contribution d’une unité cynotechnique.

Présentés devant le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa, les prévenus dans cette affaire ont été placés en détention préventive, pour les chefs d’inculpation de "constitution d’une association de malfaiteurs et trafic de drogues". Il s’agit là de la 2e affaire du genre en une semaine, suite à la saisie, par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Cherchell, dans la nuit de mardi dernier, d’une quantité de 30 kg de kif traité, rejeté par la mer, avec l’arrestation de deux suspects, rappelle-t-on.