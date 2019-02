Femme rurale et développement : une contribution inestimable

La contribution de la femme rurale à l’économie nationale, surtout dans la conjoncture financière actuelle, est d’un grand apport. Elle constitue une main-d'œuvre familiale permanente ou occasionnelle, et joue un rôle vital dans le travail agricole et domestique.

Elle a une relation directe avec son environnement et a un impact sur les ressources naturelles. Son implication dans la gestion financière familiale a pris, ces dernières années, des dimensions pas seulement sociales mais aussi économiques, notamment avec la création du dispositif ANGEM qui a permis à de nombreuses femmes de bénéficier de microcrédits, et surtout de renforcer leur statut de femmes autonomes et porteuses de projets utiles et rentables. En effet, de plus en plus, l’entrepreneuriat féminin dans le milieu rural se fraie un chemin pour devenir une réalité, confirmée par la création d’activités qui ont aidé bien de femmes à voler de leurs propres ailes et même à contribuer au développement local des régions où elles sont implantées.

Certes, cette contribution demeure fébrile et non reconnue, cela dit, à l’ère de l’entrepreneuriat, elles sont nombreuses à prendre leur courage à deux mains et à concrétiser leurs propres idées et autres desseins. Et ce, avec, pour seule arme, une grande volonté animée d’une réelle passion pour la plupart.



Rencontre prochaine à Adrar sur les femmes courage



Le rôle de ces femmes courage dans le développement local, avec comme modèle la wilaya d’Adrar, sera au centre d’un séminaire national qui aura lieu les 18 et 19 du mois courant au niveau de cette wilaya.

« Cette rencontre, qu’abritera l’université d’Adrar, s’assigne comme objectifs de braquer les feux sur les défis rencontrés dans le cadre de la promotion de la femme rurale, en dépit des avancées concrétisées dans ce domaine au niveau des textes constitutionnels et juridiques algériens », a indiqué à l’APS la secrétaire de l’UNFA de la wilaya Adrar, Mme Meriem Bendiba.

Initiée en coordination avec le laboratoire de droit et de la société à l’Université d’Adrar, cette rencontre vise à examiner les voies susceptibles de dynamiser le rôle de la femme rurale, l’élargissement de ses perspectives à travers différents programmes, dont les projets d’investissement retenus en faveur de cette frange de la société, l’intensification des activités de proximité liées à la vie rurale et la promotion de son rôle dans la consécration de la paix, la réalisation du développement et de l’autosuffisance, a ajouté Mme Bendiba.

Le séminaire, auquel prendront part des universitaires, des chercheurs et spécialistes, prévoit l’examen d’une série d’axes afférents au développement de la femme rurale en Algérie à travers l’histoire, son rôle socioéconomique, la situation de la femme rurale dans les textes juridiques des différentes conventions internationales et de la Constitution algérienne.



Une dynamique positive depuis 2012



Les intervenants auront également à débattre de thèmes liés à la participation de la femme dans la vie politique et fonctionnelle, sa candidature aux élections, l’occupation de fonctions publiques et privées, en plus d’autres volets psychologiques, physiques, éducatifs et sociétaux de la femme, ainsi que les facteurs susceptibles d’assurer la promotion de la femme rurale. La mission de la femme rurale à travers sa participation dans le paysage culturel et son rôle dans la préservation de la langue locale sont autant d’axes qui seront débattus par les participants, selon les organisateurs.

Il faut rappeler que 143.885 femmes ont bénéficié de crédits de l’Agence nationale de gestion du microcrédit permettant ainsi la création de plus de 213.157 postes de travail permanents. L’intégration de la femme rurale dans plusieurs projets de développement du secteur est une réalité, et ce, à travers le renforcement des outils de soutien pour la création de postes de travail. Celle-ci a d’ailleurs bénéficié, dans ce cadre, de différentes sessions de formation qui lui ont permis d’accéder à de microprojets.

Parmi les 60.204 projets agricoles, 20.972 ont été concrétisés par des femmes rurales, soit 35%. Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, le nombre de femmes détenant la carte d’agricultrice avoisine les 53.000 actuellement contre 31.702 en 2012. Quant au nombre de femmes propriétaires d’exploitations agricoles, il a atteint 51.538 en 2015. C’est dire aujourd’hui que les femmes rurales ont réussi à prendre leur destin en main !

R. S.