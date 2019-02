Pétrole : Le Brent à 62,75 dollars

Les cours du pétrole ont progressé vendredi, aidés par la perspective d'une baisse de la production mondiale du pétrole entre la crise vénézuélienne et les efforts de l'Opep, ainsi que par des chiffres solides sur l'emploi américain. Ainsi, le prix du Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 1,91 dollar pour terminer à 62,75 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mars s'est apprécié de 1,47 dollar pour finir à 55,26 dollars. «Entre les sanctions contre le Venezuela, les perturbations en Libye et la réduction de la production des membres de l'Opep et de leurs partenaires, le marché anticipe une réduction de l'offre de pétrole», a relevé Andy Lipow analyste.

Du côté du Venezuela, les États-Unis ont en effet sanctionné en début de semaine la compagnie pétrolière nationale PDVSA en lui interdisant de faire du commerce avec des entités américaines et en gelant ses avoirs à l'étranger. «Le département américain du Trésor a depuis apporté des détails et le marché commence vraiment à réaliser l'impact de ces sanctions. Les raffineries semblent commencer à se tourner vers des fournisseurs alternatifs», a souligné M. Lipow. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, ont pour leur part décidé début décembre d'accentuer leurs efforts de limitation de la production à partir de janvier. Déjà, selon un rapport hebdomadaire des autorités américaines, les exportations de l'Arabie saoudite vers les Etats-Unis ont beaucoup baissé.