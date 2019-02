Céréales : Les cours en fluctuation

Les cours mondiaux des matières premières ont profité, la semaine écoulée, de la crise vénézuélienne et des avancées sur les négociations sino-américaines. Les cours du soja et dans une moindre mesure du maïs ont fluctué cette semaine au gré des négociations commerciales sino-américaines, tandis que le blé a été influencé par la vague de froid qui s'est abattue sur les États-Unis. Après un début de semaine aux échanges limités, les cours se sont nettement redressés, vendredi, alors que la Chine et les États-Unis ont fait état jeudi soir de progrès importants à l'issue de discussions bilatérales à Washington. Les investisseurs continuent par ailleurs de scruter les chiffres sur les exportations russes de blé. Alors que la production en 2018 a été moins abondante que l'année précédente en Russie, et que d'autres pays comme l'Australie ont rencontré des problèmes de production, les agriculteurs américains espéraient pouvoir engranger plus de commandes. Mais, comme confirmé par le dernier rapport hebdomadaire sur les cargaisons envoyées à l'étranger, «les exportations restent encore décevantes», a observé M. Scoville.