Commande publique L’entreprise nationale d’abord

Des créances impayées de quelques mois, des avenants non réglés depuis 4, voire 5 ans, des lenteurs administratives persistantes, une demande publique en baisse… autant d’accrocs sur lesquels s’appuie Mouloud Kheloufi, président de l’Association générale des entrepreneurs algériens, pour affirmer que «l’année 2019 sera des plus difficiles pour l’entreprise algérienne».

Dans une conférence de presse, animée en marge de la réunion du bureau exécutif national tenue hier à Alger, le même responsable a également évoqué la «surtaxation des terrains» qui pose problème aux promoteurs immobiliers dans certaines wilayas. D’autre part, M. Kheloufi qualifie d’«inadmissible» la constitution, pour la commande publique, d’une «short list» dans laquelle figurent des entreprises étrangères. Selon ses dires, le chef du gouvernement «aurait donné des instructions pour annuler cette décision» en faveur des dispositions du Code des marchés publics qui stipulent qu’au moins 25% de cette commande devrait être réservée aux entreprises nationales. Dans un autre contexte, M. Kheloufi rebondit sur la nécessité d’accélérer les projets, car il y va de la survie des entreprises. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que le Premier ministre, lors de la réunion gouvernement-walis, a exhorté les walis à éviter les retards dans la réalisation des projets qui génèrent une réévaluation, et donc des surcoûts qui alourdissent la facture de la dépense publique. Il a d’ailleurs rappelé que la loi de finances pour 2019 prévoyait 500 milliards de dinars consacrés à la réévaluation des projets, en raison des retards cumulé dans les projets. Le Premier ministre a affirmé que les propositions des walis, formulées lors de cette réunion, seront examinées en conseils interministériels. Interrogé par ailleurs sur la mortalité des entreprises, le premier responsable de l’Agea a affirmé qu’entre 50 à 100 entreprises mettent la clé sous le paillasson tous les mois. Pour le secteur du BTPH, important pour l'économie nationale et qui a beaucoup de richesses, M. Kheloufi souligne que construire requiert une organisation complexe, et ce pour trois raisons principales. Il est question de «la maîtrise des contraintes réglementaires, administratives, techniques, financières et architecturales, le concours de nombreux intervenants, de professions pas toujours habitués fort variées», auxquels s’ajoute l’imprévisibilité qui marque l’opération de construire durant laquelle nombre d’évènements peuvent se produire. Faute de plans de charges suffisants, déplore le président de l’Agea, «nombre d'entreprises du secteur du BTPH sont en réelles difficultés. Des incertitudes économiques et des risques de trésorerie pèsent ainsi sur l'activité du BTPH. En pareil contexte, l'horizon semble assombri pour ce secteur». En termes de chiffres, ajoute-t-il, «ce sont près de 35.000 entreprises offrant près de 1 million d'emplois directs et indirects qui risquent de disparaître progressivement». Dans cette optique, M. Kheloufi cite une série de contraintes pénalisantes au secteur, comme le «net ralentissement d'activité dans un secteur névralgique dû au manque de plan de charges, l’envolée des prix de matériaux de construction, le retard important dans le recouvrement des créances, le refus de découvert bancaire par les banques et absence de facilités de crédits, ainsi que les pressions conjuguées des charges obligatoires induites par les échéances de paiement».

Fouad Irnatene