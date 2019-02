Etats-Unis - Amérique latine : Le président Morales dénonce « des préparatifs guerriers de l’empire »

Le président bolivien, Evo Morales, a dénoncé vigoureusement des "préparatifs guerriers de l'empire contre les peuples pacifiques d'Amérique latine et des Caraïbes", soulignant que "l'objectif des Etats-Unis est de piller les ressources naturelles de ces pays", ont rapporté des médias locaux. "Nous dénonçons les préparatifs belliqueux de l'empire contre les peuples pacifiques d'Amérique latine et des Caraïbes", a déclaré le président Morales, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Année internationale des langues autochtones, qui s'est déroulée au siège es Nations unies à New York. Le président Morales, dont le discours a été diffusé à la télévision d'Etat bolivienne, était l'invité spécial de cet événement en sa qualité de premier président autochtone du pays depuis 2006. "Les Etats-Unis nous amènent vers la guerre pour compter nos morts, alors qu'eux ils vont piller nos ressources naturelles", a alerté le dirigeant bolivien, faisant allusion aux pressions et aux menaces de Washington exercées ces derniers jours sur le Venezuela. Le président bolivien a insisté, à l'occasion sur "la sauvegarde de la paix, de la justice sociale, de l'égalité, du dialogue ainsi que de l'esprit de la tolérance", condamnant au même temps "toute forme d'ingérence contre des Etats et des peuples autochtones qui ont déjà souffert de l'impérialisme et du colonialisme". "N'oublions pas les leçons du passé", a-t-il rappelé, saluant au passage sa langue maternelle "le aymara" qui a pu être conservée. Evoquant l’Année des langues autochtones, il a plaidé pour des actions qui "incluent la reconnaissance et la conservation du patrimoine culturel des autochtones, la constitutionnalisation de leurs droits et la pluri-nationalité des Etats". Il a également proposé de renforcer le système multilatéral, en particulier l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), qui, selon lui, est "menacé aujourd'hui". Il a, en outre, affirmé que les peuples autochtones avaient des solutions aux grands problèmes de l'humanité, tels que le changement climatique et les inégalités.