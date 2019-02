32e Sommet de l’UA les 10 et 11 février à Addis-Abeba : Rehausser la réponse de l’Afrique au problème des réfugiés

Le président rwandais, Paul Kagame, rendra symboliquement son siège et son marteau de président en exercice de l'Union africaine (UA), le 10 février à l’occasion de la tenue du 32ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui se tiendra à Addis-Abeba. Le prochain sommet portera sur le thème :«Année des refugiés, des rapatriés et des déplacés internes : Pour des solutions durables au déplacement forcé en Afrique». «L’objectif étant de rehausser la réponse continentale à ce problème» a indiqué le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président Egyptien Abdelfattah Al Sissi qui prendra le relais et assurera la présidence en exercice de l'UA en 2019 aura ainsi un lourd dossier à gérer. Mais il ne sera pas le seul.



L’Égyptien Sissi succède au Rwandais Kagame



Gageons que le nouveau président aura à cœur d’apporter sa touche et d’imprégner son empreinte sur le fonctionnement de l’organisation africaine. Son ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry avait levé le voile début décembre dernier sur les chantiers auxquels compte s’attaquer en premier le prochain président de l’UA. Les priorités semblent déjà arrêtées avant son entrée en poste. Selon son chef de diplomatie, Abdelfattah Sissi mettra l’accent sur trois volets. Le premier a trait au «développement des échanges commerciaux et l’accroissement des opportunités d’investissement interafricains». Il s’agira de mettre sur rail la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECA) signée par 49 Etats et ratifiée par 13 seulement. La deuxième priorité à laquelle s’attellera le président égyptien durant sa présidence est la lutte contre le terrorisme. L’Egypte, autant que de nombreux autres pays africains, n’ignore pas les conséquences néfastes de ce fléau sur le développement des pays et du continent en général.



Mettre fin aux conflits



Plus encore l’absence de sécurité est un des obstacles majeurs qui empêchent la venue d’investisseurs étrangers. Le troisième axe de l’action prioritaire consiste en la poursuite des réformes initiées par son prédécesseur, le président Paul Kagame. Ce dossier qui aura constitué le principal cheval de bataille du président sortant durant son exercice, n’a pas avancé selon ses souhaits. Et nombre de réformes qu’il a proposées n’ont pas été mises en œuvre car suscitant pour certaines quelques réticences de la part des Etats membres de l’Union. Un dossier sur lequel le président sortant reviendra sans nul doute devant ses pairs lorsqu’il présentera son bilan. De son côté le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré attendre « avec intérêt de pouvoir travailler avec le Président Abdel Fattah el-Sissi». D’autant que pour le Président de la Commission, le bilan de l’année qui s’achève est loin d’être positif sur toute la ligne. «L’année 2018 a certes connu des avancées significatives, dont le continent peut tirer une légitime fierté, mais de nombreux défis persistent» avait estimé Moussa Faki Mahamat dans son message de vœux de fin d’année. Et pour cause, il rappellera que «Les conflits et la violence restent une réalité qui affecte le quotidien de larges franges de la population africaine » ; que « Les processus de démocratisation et de promotion de la bonne gouvernance connaissent encore des fragilités» ; que «La pauvreté et la misère sont le lot quotidien de centaines de millions de personnes alors même que le continent regorge de richesses et de talents», et que «La voix de l’Afrique sur la scène internationale est encore insuffisamment prise en compte, bien que le continent représente plus du quart des membres des Nations unies». C’est dire que ce sont à tous ces défis que le président égyptien devra aussi s’attaquer en 2019.

Nadia Kerraz