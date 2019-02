Tensions autour du Traité sur les « INF » : Retour de la guerre froide ?

Sommes-nous en train d’assister aux relents d’un retour à la guerre froide ? Après avoir cru un instant au rapprochement entre Washington et Moscou, le gel s’est installé de nouveau avec le dossier du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF).

Vingt-quatre heures après le retrait américain, Moscou annonce à son tour la suspension de sa participation au Traité INF. "Les partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation au traité. Nous suspendons aussi notre participation au traité", a affirmé le président russe en ordonnant d’arrêter les tentatives d’ouverture de négociations sur le traité "INF", soulignant que "toutes les propositions de la Russie dans ce domaine sont, comme auparavant, sur la table, les portes des négociations sont ouvertes". "Attendons que nos partenaires mûrissent afin de mener un dialogue égal et constructif avec nous sur cet important sujet, à la fois pour nous, pour nos partenaires et pour le monde entier", a-t-il indiqué.

L’annonce du président américain faite le mois d’octobre 2018 de se retirer de ce traité a affaiblit le processus de dénucléarisation engagée à la fin de la guerre froide. La décision américaine redessine les équilibres géopolitiques entre les puissances nucléaires, ainsi que les possibilités d’accords avec l’Iran et la Corée du Nord. Ce nouveau clou planté dans le cercueil du désarmement vient donc d’être enfoncé par la décision de Moscou, à raison d’ailleurs selon des observateurs. Si ce traité fut le symbole du début de la fin de la guerre froide il est également le premier et seul véritable traité de désarmement nucléaire, au sens où il interdisait une classe entière de missiles et prévoyait leur destruction vérifiée.

Le retrait de Washington d’une part, et le claquage de portes de Moscou d’autre part, plongent ainsi le monde dans l’expectative. Le timing de cette crise semble être mal choisit d’autant que le traité New START arrive à son terme en 2021. Pour Moscou et Washington, il n’est même pas certain de prolonger le traité en vigueur, New START, au-delà de 2021. Si c’était le cas, on peut dire que c’est la quasi-totalité de l’édifice de la maîtrise des armements qui aura alors disparu, et la responsabilité en incombera aux deux parties. Mais d’après certaines analyses, la décision de Donald Trump vise également à contrer la montée en puissance militaire et politique de la Chine qui n'est pas liée par le traité FNI. Le virage vers une posture militaire plus ferme de Washington vis-à-vis de la Chine avait déjà été pris, d’abord sous Obama, et de manière plus vigoureuse sous Trump. Mais cette dimension asiatique est effectivement essentielle. En 1987, il avait été décidé, à la demande notamment du Japon, que le traité ne s’appliquerait pas seulement à la région européenne, ceci afin d’éviter que l’URSS ne conserve ses missiles et ne les rédeploie en Asie…

Cette fois ci, la perspective est totalement différente : ce sont les Etats-Unis qui estiment qu’ils doivent ouvrir la possibilité de déployer des missiles de croisière sol-sol face à l’empire du milieu. Le retrait de la Russie lui donne aussi les mains libres en Asie. Les conséquences possibles sur la Corée du Nord ne doivent pas être occultées. Du retrait américain du JCPOA et celui du traité FNI, Kim Jong-un en tirera sans doute la leçon de ce Trump est capable e faire. Dans pareille situation, il vaut mieux être armé que désarmé.

M. T.