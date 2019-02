Dans la lucarne : Le dopage revient

Le sport professionnel, d’une manière générale, est devenu si exigeant que nombreux sont les sportifs qui sont obligés à se surpasser à pouvoir durer le plus longtemps possible dans une discipline donnée. Ces difficultés objectives font que tous les sportifs, ou presque, cherchent à utiliser des «moyens illicites» pour tenter de tenir la comparaison. Car, tout le monde sait que les compétitions dans le football professionnel, ou dans d’autres disciplines, est si intense qu’il faudra être prêt à tout moment en ayant une condition physique irréprochable. Et ce n’est pas toujours normal. Les corps sont le plus souvent soumis à des efforts le plus souvent insoutenables. Cette évidence pousse les athlètes à prendre des produits «dopants» pour soutenir et contenir tous les efforts sans se fatiguer ou sentir la fatigue. Ce que la loi en vigueur dans le football réprouve et surtout sanctionne assez sévèrement. Il arrive le plus souvent que des athlètes prennent des aliments complémentaires et qui s’avèrent par la suite faisant partie de la nomenclature des produits qui sont interdits. Les sanctions vont de deux à quatre ans. Ce qui est énorme pour un sportif qui veut à tout prix soigner sa carrière sportive. Comme de nos jours la performance sportive rime avec argent, on peut dire que nombreux sont ceux qui passent les obstacles interdits avec une certaine facilité qui étonne tout le monde. Il faut dire que jusqu’ici notre football a été quelque peu épargné par des cas de dopage, mais... on s’était tellement habitués au rythme de notre championnat, assez lent, qu’on avait pensé que nos joueurs ne pouvaient pas s’adonner à «ce sport». Apparemment, la finalité qui est la réussite fait qu’on ne recule devant rien pour y arriver. Et tout compte fait, on se fait attraper par le progrès technique. Le développement est tel que les «tricheurs» sont pris et en nombre assez important comme le montre les informations qui circulent sur la question de par le monde. Pratiquement, tous les continents et les disciplines, même le tennis, ne sont nullement à l’abri. Là, où il y a un effort intense, le dopage n’est pas loin. Chez nous depuis que notre système compétitif est passé en «mode professionnel», la commission médicale auprès de la FAF a effectué des tests antidopage. C’était avec Zerguini Yacine, sous la coupe de la FAF de Raouraoua. Il y eut des cas de joueurs dopés et qui ont été sanctionnés. Puis, depuis que Zetchi a pris les rênes de la FAF, voilà que la commission médicale vient de révéler au grand jour le dopage d’un joueur du MCA. Comme l’échantillon du test

« A» est parvenu au laboratoire de Lausanne (Suisse), la sanction n’est pas une «chimère». Le joueur qui est passé devant la commission de la LFP aurait reconnu avoir pris un produit interdit. Il risque «gros» ! Le problème n’est pas de se réjouir de l’avoir pris, mais nos responsables sportifs doivent faire en sorte que ce genre de cas ne se reproduise pas. Chaque fois, on se cache derrière les médecins pour dire que «j’ai effectué une «opération» et c’est lui qui m’avait prescrit ces médicaments». C’est trop facile comme parade. Cela ne peut éviter le fait qu’il s’agit de produits dopants qui ont été ainsi «ingurgité» par l’athlète. Cela va avoir des conséquences sur la façon de jouer du joueur. Par conséquent, il faudra sensibiliser encore plus nos joueurs pour qu’ils évitent de prendre, sciemment ou non, des produits interdits par les instances sportives nationales et internationales. Il y va de leur santé et aussi de l’étique sportive.

Hamid Gharbi