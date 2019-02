MCO : Cavalli débarque à Oran

Jean-Michel Cavalli devrait être nommé à la tête de la barre technique du MCO. L'ancien sélectionneur national est arrivé vendredi à Oran pour finaliser ses discussion avec Ahmed Baba et entériner son engagement. Le technicien français arrive en terrain connu lui qui a déjà coaché le MCO par le passé.

Le MCO semble avoir définitivement tourné la page Omar Belatoui. Un peu moins de dix jours après la démission du technicien suite au nul concédé à domicile face à l'USMBA (2-2), la direction du MCO a négocié avec au moins trois techniciens avant de finaliser avec Jean-Michel Cavalli, choix numéro 1 du président Baba.

En effet, le MCO avait d'abord tenté l'option Cherif El Ouezzani, mais ce dernier avait décliné poliment l'offre. Entre-temps, il y a eu la rumeur Neghiz, mais vite fait évacuée par les contacts officiels entrepris avec Kamel Mouassa qui a quitté son poste à l'USM An. Ce dernier était bien parti pour s'engager. Il était d'ailleurs présent au stade Ahmed-Zabana en milieu de semaine pour superviser l'équipe lors du match des 8es de finales de la coupe d'Algérie face au NC Magra. Pourtant, pour des raisons encore indéterminées, les négociations entre les deux parties ont été interrompues.

La direction du MCO s'est focalisée depuis sur la piste Jean-Michel Cavalli qui présente la particularité d'avoir entraîné le club oranais à deux reprises, avec un certain succès lors de son dernier passage (2015-2016) avec une place sur le podium.

L'ancien sélectionneur national est arrivé vendredi soir à Oran pour signer son contrat. En principe, cela devait se faire dans la journée, d'hier. Les deux parties se sont entendues sur un contrat d'une année renouvelable. Cavalli entamera son travail en principe dans la foulée.

Amar B.