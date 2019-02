Ligue 2 (20e journée) : Le WAT se relance

Les protégés du coach Bouali pointent désormais à la seconde position, après leur succès net et sans bavures de 2 à 0, vendredi à domicile, face à l’USM Harrach, qui retombe dans ses travers. Les buts de cette partie à sens unique sont signés Bencherifa (25’) et Messaoudi (37’). De son côté, l’ASO à chuté une nouvelle fois. Les joueurs de Zaoui se sont inclinés à Biskra, face à une formation des Ziban déterminée. L’unique réalisation de cette confrontation très disputée est l’œuvre de Benachour (24’), sur penalty. Avec cet échec, l’équipe de Chlef, qui bat de l’aile depuis l’entame de la phase retour, est désormais recalée à la troisième position. L’USB progresse et pointe au pied du podium pour mieux suivre la suite des débats. La belle opération de cette manche est à mettre à l’actif de la JSM Bejaia. Les poulains du techniciens tunisien Bouakaz sont allés à Kouba damer le pion au Raed. A l’issue de cette rencontre très disputée, la JSMB est venue à bout des protégés de Zeghdoud sur le score étriqué de 1 à 2. Les visiteurs étaient les premiers à trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Baitèche (2’). De retour des vestiaires, Ouhada remet les pendules à l’heure, avant que Ghanem ne scelle le sort de cette partie au profit des siens, en transformant un penalty. Grâce à cette victoire, les gars de Yemma Gouraya remontent à la sixième place du classement, à trois petites longueurs seulement du podium. Les choses se compliquent un peu plus, par contre, le RCK hypothèque sérieusement ses chances de maintien.

L’autre belle performance est l’œuvre de la JSMS, auteur d’un précieux nul à Oran (2-2). Face au premier relégable, l’équipe de Skikda, qui réalise une meilleure seconde partie de championnat, s’est montrée très entreprenante et assez solide. 26’, Khenab donne l’avantage aux visiteurs sur penalty. Juste avant la pause, Khalfallah égalise pour l’ASMO (40’). 48’, la JSMS reprend l’avantage grâce à la réalisation de Nasseri, avant que Boutiche ne permette à son équipe d’arracher le nul (69’) en transformant un penalty accordé par l’arbitre de la rencontre. Skikda s’éloigne un peu plus de la zone de turbulences, alors que l’ASM Oran se rapproche de plus en plus du purgatoire.

Toujours dans le bas du tableau, la lanterne rouge enchaîne les mauvais résultats. L’USM Blida s’est incliné à Bou Sâada sur le score de 1 à 0. A moins d’un miracle, la formation de la ville des Roses se dirige droit vers le palier inférieur.

A souligner par ailleurs la victoire de l’USM Annaba (1-0) et son nouveau coach Adjali, à domicile, face au Mouloudia de Saida.

Rédha M.