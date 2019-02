Zerguini Yacine : « Le principal souci de la CAF est la santé des joueurs »

Le vice-président de la commission médicale de la Confédération africaine de football (CAF) et membre de la commission médicale de la FIFA, l'Algérien Yacine Zerguini, a indiqué, vendredi à Tunis, que le principal souci de la CAF est la santé des joueurs dans les différentes catégories et cela nécessite des mécanismes de prévention très importants, notamment pour ce qui est des accidents cardiaques et la mort subite sur les terrains.

«Ce congrès sur la cardiologie du sport permettra à travers les nombreuses interventions de qualité de discuter des préparations et mesures prises par la Fifa pour préserver la vie des athlètes aussi bien lors des matches que pendant les entraînements, et il est très important que toutes les fédérations nationales prennent de telles initiatives afin d'harmoniser toutes les actions de prévention de la santé des sportifs" a-t-il souligné lors du 8e congrès panafricain et méditerranéen de cardiologie du sport associé aux 2es journées de médecine du football. Les participants à ce congrès, dont les travaux ont démarré vendredi à Tunis, ont insisté sur l'importance de développer l'encadrement médical et sécuriser toute rencontre de football afin de prévenir les accidents tragiques (crise cardiaque ou mort subite sur les terrains). Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jarry, a indiqué de son côté que le développement du football ne peut se concevoir sans la prévention et l'encadrement médical, et la Fédération, consciente de l'importance de ce volet, a pris l'initiative de construire un centre médico-sportif et d'organiser ce congrès international qui ne peut qu'être bénéfique pour tous les intervenants dans ce domaine et leur permet une mise à jour des connaissances et partages des expériences autour du football et de la cardiologie du sport. «Nous avons terminé toutes les modalités administratives et architecturales du projet de ce centre dont les travaux devraient s'achever en 2019. L'ouverture est prévue en février 2020 et ce sera un centre moderne doté de tous les équipements modernes. Nous n'exclurons personne, aussi bien les joueurs de l'élite que les autres footballeurs y auront accès. le centre sera également au service des sportifs des autres fédérations et ne sera pas en concurrence avec l'actuel centre médico-sportif d'El Menzah, au contraire, ce sera un partenaire et nous travaillerons ensemble», a-t-il affirmé. «Outre ce projet, la FTF est en train de construire un hôtel 5 étoiles pour les sportifs de l'élite, et les travaux se poursuivent à un rythme régulier», a ajouté Wadii Jarry. Docteur Souheil Chemli, médecin de la sélection tunisienne de football, a souligné, de son côté, que le congrès est une bonne opportunité pour discuter des problèmes de santé et des blessures des joueurs et en premier lieu les dangers des accidents cardiaques.