CAN-2019 (préparation) : Tunisie - Croatie le 11 juin en amical

La Tunisie affrontera la Croatie en amical le 11 juin prochain à Zagreb, en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2019), à laquelle les Aigles de Carthage sont qualifiés, rapporte vendredi l'Agence de presse tunisienne (TAP). Cette confrontation est la première dans l'histoire de football des deux pays et les deux sélections avaient pris part au dernier Mondial-2018 en Russie.

La Tunisie avait été éliminée au premier tour, alors que la Croatie avait atteint la finale perdue face à la France. Outre son match contre la Croatie, la Tunisie jouera en amical également contre l'Algérie, le 26 mars prochain.

Qualifiée à la phase finale de la CAN-2019 en Egypte, la Tunisie jouera son dernier match (6e et dernier) des éliminatoires du groupe J, le 22 mars contre l'Eswatini, alors que l'autre match opposera le Niger à l'Egypte (l'autre sélection qualifiée du groupe).

Après cinq journées, la Tunisie et l'Egypte partagent la première place du groupe J, avec 12 points, suivis du Niger (4 pts) et d'Eswatini (0 point).