Coupe d’Asie 2019 : trophée historique pour le Qatar

Le Qatar a remporté, pour la première fois de son histoire, la Coupe d’Asie de football, en s’imposant devant le Japon sur le score de 3 à 1, mi-temps (2-0), en finale de l’édition 2019 disputée hier à Abou Dhabi. Les buts du Qatar ont été inscrits par Ali Almoez (12’), Hatim Abdelaziz (27’) et Akrem Afif (83’ sp), alors que Takumi Minamino (69’) a réduit le score pour le Japon.

La Qatar, qui termine meilleure attaque et défense du tournoi, succède à l’Australie éliminée en quarts de finale.

Cette victoire n'est pas uniquement sportive pour le Qatar, mais prend la forme d'une revanche face à ses rivaux de la région du Golfe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn et Égypte, qui lui imposent un isolement diplomatique et économique depuis juin 2017. En cause : les liens supposés de Doha avec des mouvements extrémistes et son rapprochement avec le rival régional de Ryad, l'Iran. En finale, les «Bordeaux» ont pris les devants dès la première mi-temps.

L'incontournable Ali Almoez, meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations, a ouvert le score d'un superbe retourné acrobatique dans la surface (12’), avant un but d'Abdulaziz Hatim dans la lucarne (27’). Les Japonais, quadruples champions d'Asie et donnés favoris, ont repris espoir après la pause, grâce à Takumi Minamino (69e).

Mais Akram Afif a clos les débats sur penalty à dix minutes de la fin, après l'intervention de l'assistance vidéo. L'exploit a été accueilli dans l'euphorie au Qatar, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour des célébrations qui devraient durer tout le week-end.