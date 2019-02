RCD : Des mécanismes transparents d’alternance

Le parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) qui a tenu à Alger une réunion de son Conseil national devait se prononcer hier sur l'élection présidentielle de 2019, a indiqué le président du RCD, Mohcine Belabbas. Il a ajouté cependant que «… l'heure est au rassemblement le plus large pour jeter les bases d'une refondation institutionnelle qui garantit la stabilité sociale, la défense de l'intérêt général et la libre compétition politique». Pour M. Belabbas, le RCD est un parti «démocratique qui met au centre de l'organisation de la société, la liberté incluant la protection juridique et sociale par le biais de la consécration des principes d'égalité et de solidarité, le pluralisme politique et les mécanismes transparents d'alternance, ajoutant que «nous sommes aussi un rassemblement de patriotes».