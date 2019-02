FNA : Soutien de la continuité

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, hier à Sidi Bel-Abbès, pour une période transitoire devant permettre la restitution du pouvoir au peuple. Au cours d'une rencontre avec les cadres et sympathisants de son parti, réunis à la salle omnisports Adda-Boudjellal, Moussa Touati a expliqué que «cette période transitoire ne peut être concrétisée qu'avec une révision de l'actuelle Constitution pour servir les intérêts du peuple, aller au diapason des réalités vécues sur tous les plans et répondre aux attentes des citoyens». Annonçant que sa formation politique «soutient la continuité du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la tête du pays», il a appelé à «donner l'opportunité au Président pour revoir les priorités de la Constitution devant servir le peuple». Le responsable a souligné «la nécessité de s'intéresser aux préoccupations du peuple, d'améliorer la gestion des différents secteurs marqués par la corruption», appelant à «une phase transitoire servant les intérêts du citoyen et défendant la stabilité et la sécurité du pays».