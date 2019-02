Présidentielle du 18 avril 2019 : SATISFACTION, ESPÉRANCE ET MOBILISATION

«Pour certains, l’avenir est dans le changement pour le changement. Pour nous, au RND, l’avenir est dans la continuité au service des résultats. Voilà pourquoi nous attendons avec une forte espérance l’annonce de la candidature du Président Bouteflika pour l’élection présidentielle du mois d’avril prochain», s’est ainsi exprimé M. Ahmed Ouyahia, SG du RND, à l’ouverture des travaux de la 6e session ordinaire du conseil national du parti, jeudi dernier à Zéralda.

La rencontre du RND s’annonçait d’emblée exceptionnelle dans la mesure où elle est intervenue dans un contexte où l’intérêt pour le prochain rendez-vous électoral est grandissant, non pas du côté de cette formation de l’Alliance présidentielle uniquement, mais également de la part de la quasi-majorité des partis de l’échiquier national. Dans son allocution de clôture des travaux, hier, le SG du parti a instruit l’ensemble des militants du RND «à se mobiliser dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de la campagne électorale en prévision de la présidentielle du 18 avril, au profit du Président Bouteflika dont nous attendons l’annonce officielle de sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel». «Toute la machine électorale du parti sera mobilisée pour collecter les signatures et contribuer à l’organisation de la campagne», a-t-il insisté tout en faisant part de son vœu de faire du 18 avril «une journée de victoire du Président Bouteflika et de la continuité et une nouvelle porte pour le progrès de l’Algérie». Le même souhait a été formulé très clairement par M. Ouyahia à l’ouverture des travaux du conseil national de sorte que l’Algérie poursuive sa construction dans l’unité et la stabilité, estimant que sa réélection constituera «un gage de continuité et de stabilité nationales, face aux nombreux défis qui interpellent encore l’Algérie». Saluant «la politique fructueuse du Président de la République durant ces cinq dernières années pour l’approfondissement du processus de reconstruction nationale, ainsi que pour la consolidation de la sécurité, de l’unité et de la stabilité de l’Algérie, dans un contexte financier difficile et dans un environnement régional très complexe», le Conseil national du parti a appelé l’ensemble des militants, des élus et des cadres du parti, à se mobiliser pleinement pour prendre une part active dans les préparatifs et le déroulement de la campagne électorale en faveur du Président Bouteflika. «La position du RND n’a pas changé, nous sommes pour la continuité et non pour la rupture», a-t-il notamment indiqué, exprimant son attente d’une nouvelle candidature du Président Bouteflika et qu’il appelle à une mobilisation nationale pour un nouveau saut qualitatif de notre pays. «Notre Rassemblement devra se préparer à ces batailles», a-t-il ajouté à l’ouverture de la session. Il a affirmé qu’à l’avenir «le RND a besoin de plus de travail et de mobilisation, dans la mesure où il est devenu aujourd’hui une force politique homogène qui développe un discours politique marqué par la constance depuis 23 ans, interdisant à quiconque de le qualifier de parti d’opposition». Il a informé aussi que le parti est prêt pour la prochaine campagne électorale, ce que le RND sait déjà faire avec efficacité lorsqu’il s’agit de campagne électorale», a-t-il dit.



Appel à un consensus national autour des réformes



L’autre souhait exprimé par le SG du RND et celui de l’émergence «d’un consensus national autour de réformes courageuses et profondes dans tous les domaines». Un consensus devant résulter, dit-il, d’un débat profond auquel seront associées toutes les forces nationales. M. Ouyahia a toutefois pris le soin de préciser que jamais les réformes menées jusque-là ne seront «sources de rupture avec nos principes nationaux fondamentaux, mais bien au contraire, elles en garantiront la pérennité». «Je n’ai pas de doute, ajoute le SG, que nous saurons ensemble adapter aussi notre Rassemblement à prendre part demain au débat, au service d’une Algérie toujours plus forte, dans la fidélité aux principes de Novembre, et dans une dynamique continue d’authenticité et de modernité». Dans cette optique, il considère que «les progrès accomplis dans tous les domaines font apparaître de nouvelles exigences, après un demi-siècle d’indépendance et à l’issue de deux décennies de reconstruction nationale». Des exigences, dit-il, qui s’affirment dans tous les domaines. L’exemple le plus illustratif en est les attentes de la jeunesse, a-t-il souligné estimant que cette frange de la société «qui n’a pas connu les années douloureuses de la tragédie nationale et de l’ajustement structurel, vit aussi dans un monde sans frontières avec les nouvelles technologies de la communication et nous rappelle donc, si cela était nécessaire, que nous vivons dans un monde globalisé où l’évolution est un impératif», a-t-il ajouté. Pour faire face à ces défis du futur, «l’Algérie à besoin de mobiliser toutes ses forces dans leur diversité, de sorte à bâtir des consensus les plus larges possibles autour des changements nécessaires», a-t-il ainsi préconisé.



Les indicateurs d’un avenir prometteur



En abordant la situation nationale, il mettra d’abord l’accent sur la paix et la stabilité, grâce, dit-il, «à la réconciliation nationale promue par le Président Bouteflika et l’engagement de l’Armée nationale populaire et des Forces de sécurité, que nous saluons». Il se réjouit aussi des bons résultats qui ont marqué l’année 2018 au plan socio-économique. En effet, et en dépit d’une conjoncture financière difficile, le SG du RND a relevé que la croissance a été au rendez-vous l’année dernière avec un taux de 3,4%, la situation sociale s’est globalement améliorée, l’inflation s’est stabilisée au bénéfice du pouvoir d’achat. Il mettra également l’accent sur la livraison massive de logements objet d’une dynamique qui se poursuit, tout comme il fera remarquer que des projets d’investissement créateurs de richesses et d’emploi se multiplient partout à travers le pays. A cela s’ajoutent «les exportations hors hydrocarbures qui se renforcent dans plusieurs créneaux, ce qui est un signe de continuité réussie et aussi un indicateur d’avenir prometteur», a-t-il soutenu et bien que l’Algérie a fait face cinq années durant, à de fortes tensions financières, il n’y a pas eu de blocage du processus de développement». Au plan politique, il s’est félicité de l’annonce de la composition de l’Académie algérienne de tamazight qu’il a qualifiée «d’un pas de plus vers la réconciliation avec notre histoire et avec notre identité nationale dans sa triple dimension», tout en appelant à dépolitiser ce dossier et à le laisser entre les mains des spécialistes». Il a affirmé, en outre, que l’Algérie a fait face «avec succès à la tempête dite du Printemps arabe», soulignant que depuis lors, «le pluralisme s’est encore enrichi dans les domaines politique, médiatique et associatif», relevant que l’Algérie compte quelque 70 partis politiques et d’autres en cours de création, environ 200 journaux et 80.000 associations. «L’Etat de droit et la démocratie ont avancé aussi avec la dernière révision constitutionnelle», a-t-il estimé.



Renouvellement partiel du Conseil de la nation : le SG du RND dénonce des dépassements



Sur un autre volet, le SG du RND est revenu sur les dernières élections pour le renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la nation. Il a estimé à ce propos que son parti «sort de cette épreuve avec un goût amer et un sentiment d’indignation». «L’amertume et l’indignation ne sont pas la conséquence de nos résultats à cette épreuve électorale. Ces sentiments découlent des dépassements et de la violence condamnable utilisée dans certaines wilayas», a-t-il dénoncé. Il a ainsi condamné fermement «ces dérives qui n’ont servi ni la démocratie ni l’Etat de droit». «Les dérives que nous venons de vivre ne nous détourneront pas de notre engagement au service du pays et aux côtés du Président de la République», a-t-il ajouté. Quant aux recommandations phares adoptés aux termes des travaux et, outre l’appel réitéré au Président de la République à se porter candidat, l’instance s’est félicité de la convocation du corps électoral, relevant à ce propos que ce rendez-vous sera «une nouvelle victoire de la démocratie dans notre pays.

Le Conseil national du parti a notamment rendu hommage à l’ANP et aux forces de sécurité pour l’efficacité de la lutte implacable qu’elles mènent contre les résidus du terrorisme et contre les réseaux de crimes transfrontaliers, mettant ainsi en échec les tentatives d’introduire dans le pays des terroristes, des armes de guerre et des drogues, réitérant son appel à la population, notamment dans les wilayas frontalières, à la vigilance pour concourir à la préservation de la sécurité du pays, face aux menaces découlant des conflits et foyers de tensions dans le voisinage.

Karim Aoudia