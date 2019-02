Assemblée populaire nationale : Plusieurs mesures pour renforcer le développement

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, au ministre des Travaux publics et des Transports, et à la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Les travaux de cette séance, présidée par M. Mouad Bouchareb, se sont déroulés, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda.



« Une stratégie nationale proactive pour juguler la fuite des compétences »



«Le Gouvernement a mis en place une stratégie nationale proactive afin de juguler la fuite des compétences nationales vers l'étranger et inciter au retour de celles présentes en dehors du pays», a indiqué le Premier ministre.

Dans la réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, le Premier ministre, qui s’exprimait suite à une question posée par la députée Fatma Saïdi sur «la poursuite de l'émigration des compétences nationales vers l'étranger», a en effet insisté sur le caractère proactif et pluridimensionnel de cette stratégie, avant de souligner que les efforts consentis par les autorités compétentes pour la prise en charge des compétences scientifiques, formées au niveau national, «s'appuient essentiellement sur un système national cohérent et homogène, pour l'insertion des diplômés des universités, écoles, instituts supérieurs et établissements de la formation professionnelle dans le monde du travail».

A propos des mesures qui ont été prises, il citera «la création de maisons d'entrepreneuriat au niveau des différents établissements universitaires pour ancrer et promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes diplômés universitaires, dans le but de leur permettre d'acquérir les compétences et l'expérience requises afin de monter leurs propres projets, et partant, passer du stade de demandeurs (emploi) à celui de créateurs d'emploi». Il évoquera également «le recours au recrutement direct au niveau des administrations et établissements publics pour les diplômés ayant bénéficié d'une formation spécialisée auprès d'organismes qualifiés, comme c'est le cas pour les diplômés de l'Ecole nationale d'administration (ENA), l'Ecole supérieure de la santé et l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS)».

S’agissant des mesures prises par les pouvoirs publics en matière de prise en charge du produit des établissements de formation professionnelle, M. Ouyahia rappellera, notamment «la simplification et la facilitation des procédures administratives en faveur des jeunes porteurs de projets auprès du dispositif national d'aide à l'emploi (l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et l'Agence nationale de l'emploi (ANEM)) en vue de leur permettre de concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions». Il fera remarquer aussi «la création d'un climat de travail encourageant pour les jeunes entrepreneurs à travers le soutien financier, en leur offrant l'accès à différents avantages financiers, prévus dans la réglementation en vigueur, et aux différentes formules proposées par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ)». Ces formules, note le Premier ministre, consistent en «des prêts non rémunérés, la réduction des taux d'intérêts bancaires, la prise en charge des éventuelles dépenses relatives aux études et aux expertises réalisées et requises par l'ANSEJ, outre l'octroi d'une bonification pour les projets spécifiques à la technologie». Durant toutes les étapes de réalisation de leurs projets, ces jeunes « bénéficient, au titre de ces efforts, de consultation, de suivi et d'orientation continus par l'ANSEJ», souligne le Premier ministre.

Poursuivant ses propos, M. Ahmed Ouyahia met en exergue que pour ce qui concerne la prise en charge du produit de la formation à l'étranger, le gouvernement a adopté la formation à l'étranger en tant que « démarche stratégique dont la concrétisation a été confiée, au début, à la commission nationale de la formation et du perfectionnement à l'étranger, avant d'être confiée ensuite au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, principal superviseur de l'organisation et du suivi des opérations de formation à l'étranger». Il relève que le gouvernement a opté également pour d'autres mesures, notamment «la valorisation du programme national de la formation à l'étranger, qui a un rôle crucial dans l'approfondissement des connaissances des encadrants et des étudiants» et «la création d'une banque de données sur les compétences nationales à l'étranger à travers un réseau d'identification sous la direction du Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST)». L’autre remarque importante, à retenir, dans ce contexte, c’est la prise en considération des expériences internationales dans la révision de la nomenclature nationale de formation «en vue de l'adapter aux besoins du marché national du travail, à travers l'adhésion à une série de projets internationaux en coordination avec le Bureau international du travail». En sus de toutes ces mesures, le Premier ministre a mis en avant aussi «tous les efforts déployés par l'Etat au profit de la communauté nationale établie à l'étranger, et qui sont à même d'encourager son retour au pays, dont l'affectation à son profit de logements promotionnels aidés (LPA) (près de 2.000 unités), répartis sur 24 wilayas, l'octroi d'avantages et d'incitations dans différents domaines au profit des compétences résidant à l'étranger à travers les filières des banques algériennes, la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, les représentations diplomatiques et consulaires algériennes, afin de mobiliser leur contribution volontaire au développement économique du pays. Ces efforts visent à juguler la fuite des compétences et matière grise nationales vers l'étranger», souligne le Premier ministre. Clair, net et précis, il explique que «cette démarche» s'articule autour de «la lutte contre la fuite des cerveaux et non pas la mobilité des compétences qui est un facteur essentiel pour le transfert des expériences et des connaissances entre pays et la constitution d'un capital humain disposant d'une expérience et d'une compétence de qualité et apte à contribuer au développement socioéonomique». Il faut dire que le gouvernement a érigé en priorité le perfectionnement du système de l'enseignement supérieur et son ouverture sur l'environnement national et international et œuvré au renforcement du système d'enseignement et de formation professionnels pour une formation plus efficace, comme mis en exergue par le Premier ministre. M. Ouyahia rappelle également que la fuite des cerveaux est en fait «un phénomène complexe qui n'est pas propre à l'Algérie, mais auquel sont confrontés d'autre pays plus développés», affirmant que les données relayées par les médias sont «exagérées». L'impact de ce phénomène sur l'Algérie est «relatif», souligne le Premier ministre qui précise que «c'est là une conséquence de la stabilité politique, sécuritaire et sociale que connaît l'Algérie ces deux décennies, depuis l'investiture du Président de la République à la tête du pays» et des nombreux programmes de développement.

Soraya G.



Développement des réseaux de transport ferroviaire

De 1.800 Km à 6.300 actuellement

«Les projets relatifs aux réseaux de transport ferroviaire s'étendent aujourd’hui sur 6.300 km linéaires, alors qu'ils ne dépassaient pas les 1.800 km il y a deux décennies», a notamment déclaré le ministre des Transports et des Travaux publics, mettant en relief que «ces projets contribueront au développement des régions traversées par les lignes ferroviaires et au désenclavement des citoyens».

M. Abdelghani Zaalane, qui s’exprimera longuement à propos du projet de ligne ferroviaire des Hauts Plateaux —d’une longueur de 1.160 km (de Tébessa à l'extrême Ouest) relève que «le retard accusé par ce projet est essentiellement dû à l'obligation de le mettre à jour conformément aux modèles de structures antisismiques et aux procédures d'expropriation, outre le départ du partenaire étranger (espagnol) et la prise en charge du reste des travaux par le partenaire national». A l’heure actuelle, le taux d'avancement des travaux au niveau de ce tronçon est de 62%. Ce taux pourrait augmenter dans les prochains mois, de manière à le réceptionner à la fin du premier semestre de 2020. En fait, «cette ligne ferroviaire des Hauts Plateaux, qui sera réceptionnée prochainement, permettra la relance du rythme de croissance et un développement local dynamique après le désenclavement des citoyens». Il s’agit là d’un projet qui a nécessité de gros investissements et pour lequel le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, n'a ménagé aucun effort pour sa concrétisation. En réponse à une question relative à «la route reliant Blida à Oued Rhiou et Ami Moussa dans la wilaya de Relizane», le ministre a affirmé que la région d'El Ouancharis et ses communes constituent les axes d'un important réseau routier. Il rappelle ici que les routes de cette wilaya ont fait l’objet, ces dernières années, d'opérations de maintenance, d'aménagement et de modernisation sur une distance de 186 km. «Les deux communes sont reliées par la route nationale n° 90 qui revêt une grande importance pour le trafic économique de la région, d'autant qu'elle constitue une bretelle sur l'autoroute Est-Ouest. Aussi, l'autoroute, qui connaît un trafic routier dense avec une moyenne de 4.000 véhicules/jour, est marquée par des virages en hauteur, d'où les opérations d'aménagement et de maintenance ayant ciblé le tronçon reliant Oued Rhiou à Sidi Moussa pour une enveloppe financière de l'ordre d'un milliard de dinars», a-t-il expliqué.

S. G.



Des dispositions pour la gestion des pesticides périmés



«Une série de mesures ont été prises pour la gestion des 2.360 tonnes de pesticides périmés stockés au niveau de 500 sites à l'échelle nationale.» C’est ce qui a été révélé, jeudi, par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.

Mme Fatima-Zohra Zerouati, qui répondait à une question sur les mesures prises pour la gestion d'un produit dangereux périmé utilisé dans le cadre de la lutte antiacridienne dans la wilaya de Chlef, a précisé que cette wilaya avait enregistré, à elle seule, un stock de 88 tonnes de pesticides durs périmés et environ 1,17 tonne de pesticides liquides périmés stockés au niveau des exploitations agricoles.

Elle notera aussi que son département a actualisé la liste des pesticides périmés en 2004, et élaboré, à cet effet, une étude de faisabilité sur la base de laquelle une opération a été inscrite au titre du budget d'équipement, d'un coût de 1 milliard de DA», mais «cette opération étant gelée, le problème des pesticides périmés est toujours posé», a-t-elle affirmé.

S’exprimant longuement à propos de l'opération de destruction des pesticides périmés, Mme Zerouati a soutenu que, techniquement parlant, cette opération «est complexe et très coûteuse».

Les procédés de destruction diffèrent, en fonction du type et de la composition des polluants, et les recherches relatives aux technologies de destruction inoffensives pour l'environnement n'ont pas encore été achevées.

En somme et pour le moment, «le seul moyen utilisé pour détruire les pesticides est l'incinération à des températures élevées».

Cela dit, une demande a été déposée auprès des services du Premier ministre, en vue de «lever le gel sur l'opération de destruction des pesticides périmés, à l'instar des autres opérations gelées, en fonction des affectations financières disponibles».

Pour ce qui est du problème de pollution de l’air dans la wilaya de Skikda, considérée comme zone industrielle, il sera mis en exergue qu’un réseau de contrôle de la qualité de l’air des wilayas d’Annaba et d’Alger était entré en vigueur en 2007 et 2009. Aujourd’hui, le ministère «envisage l'élargissement du réseau aux wilayas d’Oran et de Skikda» et «les équipements nécessaires sont acquis en ce sens, mais ne sont pas encore installés» et ce, pour des raisons subjectives», a affirmé la ministre.

S’agissant de la question relative à la réalisation d’un centre d’enfouissement technique des déchets dans la wilaya de Médéa et de la stratégie nationale de gestion des déchets, y compris le recyclage, Mme Zerouati a rappelé «la réalisation, depuis 2002, de 77 centres de ce genre et des décharges de contrôle des déchets, ainsi que l’élimination de 3.000 décharges anarchiques, outre la réalisation des plans de gestion des déchets au niveau des communes».

S. G.