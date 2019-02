Installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Ukraine et du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Liban

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, a supervisé jeudi dernier l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Ukraine, en présence de l'ambassadeur d'Ukraine, Maksym Subkh.

A cette occasion, le diplomate s'est félicité «des résultats positifs» réalisés par l'Algérie et l'Ukraine reflétant leur attachement à hisser leur coopération bilatérale au plus haut niveau, notamment au vu de l'existence d'une volonté politique, des atouts et des potentialités dans divers domaines.

Pour sa part, le président de la Commission a passé en revue les réalisations des deux pays dans le cadre de leur coopération, concrétisées à travers plusieurs accords et protocoles de coopération dans les domaines de l'agriculture, des sciences, de la technologie, de la recherche scientifique et de la culture, en sus du soutien mutuel des candidats de deux pays au sein des instances internationales.



… et du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Liban



Le vice-président de l'APN, Abderrezak Terbèche a supervisé mardi dernier l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Liban, en présence de l'ambassadeur libanais, Mohamed Mahmoud Hassan, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères.