Enseignement et alphabétisation : le Niger souhaite bénéficier de l’expérience algérienne

«Le Niger souhaite bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'éducation, d'enseignement et d'alphabétisation ainsi que d'enseignement et de formation professionnels, notamment après les améliorations apportées par le ministère de l'Education nationale, au sein d'un grand atelier à valoriser», a déclaré le ministre nigérien des Enseignements professionnel et technique, Tidjani Idrissa Abdoulkadri, à l'issue d'un entretien avec la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit. Pour sa part, Mme Benghabrit a indiqué que cette rencontre avait permis de mettre en exergue «tous les aspects initiés par son département en matière d'amélioration et de mise en œuvre des réformes adoptées par l'Algérie depuis 2003», citant notamment «les évaluations ayant permis l'identification et le traitement pédagogique des erreurs que les élèves peuvent commettre, aussi bien en linguistique qu'en mathématiques».