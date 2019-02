M. El-Habiri s’entretient avec l’ambassadeur de France : Échange d’expériences

Le renforcement de la coopération entre la police algérienne et la police française, notamment dans les domaines de la formation, de l'instruction policière et du soutien aux principes d'échange d'expériences et d'expertises, a été au centre d'une rencontre qui a réuni, jeudi dernier à Alger, le directeur général de la Sûreté nationale, le Colonel Mustapha El Habiri, et l'ambassadeur de France, Xavier Driencourt. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer «les voies et moyens à même de consolider la coopération entre les polices des deux pays, dans les domaines de la formation, de l'instruction policière et du soutien aux bases d'échange d'expériences et d'expertises, afin de faire face à toutes les formes de criminalité, y compris la crime transfrontalier et la cybercriminalité».