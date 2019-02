Région Auvergne-Rhône-Alpes : L’Algérie à l’honneur

L'Algérie et ses potentialités économiques sont à l'honneur en Auvergne-Rhône-Alpes, la première région industrielle de France et l'une des plus dynamiques dans la zone économique de l'Union européenne, dans le cadre de la «Journée de l’Algérie en Auvergne-Rhône-Alpes», ouverte jeudi dernier à Lyon.

Organisée par le consulat général d'Algérie à Lyon, en partenariat avec Business France, la journée permettra de faire connaître, pendant deux jours, les efforts consentis par l'Algérie en matière de développement et les avancées enregistrés par l'économie algérienne qui s'est orientée, depuis quelques années, vers la diversification.

Il est reconnu que l'Algérie, en tête du PIB par habitant en Afrique du Nord, est la porte d'entrée, notamment pour les entreprises occidentales, du continent africain, grâce son potentiel économique.

Plus de 250 entreprises, aspirant à se développer dans l'export et le partenariat gagnant-gagnant, sont présentes à cette manifestation qui ambitionne également de faciliter les relations entre les entreprises algériennes et celles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, selon le consulat général qui a souligné qu'un accent «particulier» sera mis sur des filières considérées comme «stratégiques» en Algérie.

Plusieurs secteurs économiques seront sans doute au centre des intérêts des opérateurs et des investisseurs des deux pays durant cette manifestation comme l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la maintenance automobile, le numérique, la plasturgie, les énergies renouvelables, le tourisme de montagne et le thermalisme.

Des rencontres d’affaires, des tables-rondes et des rendez-vous B2B dédiés à des secteurs d’excellence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont prévus afin de mieux connaître les potentialités de chacun des deux partenaires et de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques.

Dans son intervention à l'ouverture de la journée, l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a rappelé que les plus hautes autorités des deux pays veulent un partenariat «exemplaire, d'excellence et surtout ambitieux», soulignant «l'engagement fort de l'Algérie pour bâtir ce partenariat mutuellement avantageux».

Cependant, a-t-il relevé, même si elle est «substantielle», «notre coopération économique connaît en termes de volume et d'investissements un recul».