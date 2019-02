L’ambassadeur d’égypte à Bordj Bou-Arréridj : Développer les échanges commerciaux

L’ambassadeur d'Egypte, M. Aymane Chorfa, qui a effectué une visite de travail à Bordj Bou-Arréridj à l'invitation du groupe Condor, s’est dit impressionné par ce qu'il a vu dans les usines de ce dernier.

Condor qui couvre les besoins du marché local et exporte ses produits dans des pays européens est une fierté de l'industrie algérienne, a affirmé l'ambassadeur qui a regretté que les échanges commerciaux entre les deux pays ne soient pas plus importants puisqu'ils sont, selon lui, à un niveau inférieur à 500 millions de dollars.

«Nous avons cependant beaucoup d'occasions pour faciliter l'accès des produits algériens en Egypte comme cela a été le cas de Condor qui exporte dans notre pays des articles électroménagers et des téléphones portables, et nous voulons en faire de même pour les marchandises égyptiennes en Algérie, sachant que le marché algérien est fort de 45 millions de consommateurs, celui de l'Egypte aussi», a-t-il déclaré. M. Aymane Chorfa qui a annoncé qu'il a été reçu par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a souhaité que la commission de suivi des projets entre les deux pays soit relancée.

Le Haut comité de coopération devra se réunir avant la fin de l'année, a-t-il également indiqué, ce qui devrait donner un coup d'accélérateur à la coopération, a affirmé le diplomate.

«Nous voulons revenir au moins au niveau atteint en 2009, quand les échanges commerciaux dépassaient le milliard de dollars», a souligné le diplomate qui a rappelé la volonté des deux gouvernements d’encourager les investisseurs à s'installer dans l'un ou l'autre pays afin d'élever la coopération au niveau des rapports politiques qui sont excellentes.

«C'est un dossier sur lequel je travaille, en plus de la coopération culturelle et touristique. Pour le dernier aspect, M. Aymane Chorfa a salué la qualification de l'équipe nationale algérienne de football en coupe d'Afrique des nations.

Revenant sur les raisons qui ont empêché un décollage des relations économiques entre les deux pays, l'ambassadeur a rappelé le marasme que son pays a connu, le ralentissement économique mondial en plus de contraintes techniques, comme l'absence de liaisons terrestres depuis la crise libyenne, ce qui a gêné même les échanges avec la Tunisie, et l'utilisation des lignes maritimes indirectes.

Le diplomate qui a rappelé le rôle joué par les camions dans le transport des marchandises entre son pays et ceux du Maghreb a souhaité un dénouement de la crise libyenne qui permettra entre autres la reprise des liaisons terrestres actuellement à l'arrêt.

Le passage par les ports français et italiens génère une augmentation des délais et mêmes des tarifs du transport maritime, a-t-il expliqué. Une liaison directe entre les ports algériens et égyptiens faciliterait l'arrivée d'un conteneur en 4 jours au lieu de 30, comme c'est le cas maintenant, a-t-il dit.

M. Aymane Chorfa a donné l'exemple du développement du transport aérien entre les deux pays avec 4 lignes par semaine pour Air Algérie et une ligne quotidienne pour la compagnie égyptienne, ce qui a influé positivement sur les mouvement de personnes. Charm El Cheikh et El Ghardaqa sont ainsi devenues les nouvelles destinations des Algériens a affirmé l'ambassadeur.

