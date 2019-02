L’ambassadeur sud-coréen à Adrar : Perspectives de partenariat prometteuses

Lors de sa visite jeudi dernier à Adrar au cours de laquelle il a rencontré le wali Hamou Bekkouche, l'ambassadeur sud-coréen, Lee Eun-Yong, s'est enquis des perspectives prometteuses en matière d'investissement économique dans cette wilaya dans nombre de domaines dynamiques ayant trait à l'environnement.

Il s'agit notamment des énergies renouvelables à travers l'exploitation de l'énergie solaire et éolienne, sachant que la wilaya d'Adrar est dotée d'une première ferme éolienne dans la région de Kabertène avec une capacité de 10 MW, outre le tourisme dans le Sud et l'agriculture.

Dans ce cadre, le diplomate a exprimé son souhait de voir se renforcer le partenariat économique dans ces domaines et ce dans le cadre des orientations des hautes autorités des deux pays pour la consolidation du partenariat et de la coopération économique.

Au terme de sa visite, M. Lee Eun-Yong s'est rendu à l'unité de développement de la recherche en énergies renouvelables en milieu saharien au chef-lieu de wilaya, où il s'est enquis des efforts déployés en matière d'exploitation des énergies renouvelables au service de l'économie et du développement durable.

L'ambassadeur a également reçu des explications sur les différents modèles mis au point par les chercheurs de l'Unité, outre l'expérience de réalisation de la station d'énergie photovoltaïque, d'une capacité de 30 kw en 2016 au niveau de cette unité, et ce dans le cadre d'une subvention sud-coréenne ayant contribué à l'économie de 20% sur la consommation énergétique de cette unité.