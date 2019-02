Marché du travail : Davantage d’opportunités pour la femme

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé, jeudi, que les plans de développement avaient offert à la femme des opportunités d'emploi dans différents secteurs, notamment public, une présence qui lui a permis d'enregistrer une nette avancée dans le marché de l'emploi de 20,2% de la totalité des travailleurs, par rapport aux années précédentes.

Mme Eddalia, qui prend part, à Tunis, à la Conférence régionale consacrée à la documentation et à la planification stratégique sur «Le genre social et le commerce», a déclaré que les plans de développement en général et économique en particulier, «ont offert à la femme des opportunités d'emploi dans différents secteurs, notamment le secteur public, en ce sens que sa présence a enregistré une nette avancée dans le marché de travail de 20,2% de la totalité des travailleurs, soit 2.479.000 femmes travailleuses sur un total de 12.298.000 millions de la catégorie active, par rapport aux précédentes années où elle ne représentait que 5,2 % de la main-d'œuvre». Elle a ajouté que les mécanismes et dispositifs d'aide «ont contribué à la création de postes d'emploi dans plusieurs agences, dont celles chargées du développement de l'investissement (ANDI), de la petites et moyenne entreprise (ANDPME) et de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) (17,20% des femmes en sont bénéficiaires), ainsi que le Fond de développement rural et la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) (17,60% de femmes bénéficiaires)». À ce propos, la ministre a évoqué le travail de l'Agence nationale de gestion de microcrédit (ANGEM), relevant du secteur de la Solidarité nationale, qui a affecté 525.877 crédits ouverts depuis sa création en 2005 jusqu'au 31 décembre 2018, soulignant que 846.555 femmes (plus de 63 %) en ont bénéficié. Parallèlement à ces mécanismes, le ministère de la Solidarité nationale a œuvré à «la promotion et l'autonomisation de la femme pour le développement de l'esprit entrepreneurial en milieu des femmes, à travers l'intensification de l'action de sensibilisation sur son rôle dans l'économie via des caravanes d'information dans toutes les régions du pays», a indiqué la ministre.



Une force économique appelée à se développer



Il s'agit également, selon la ministre, d'encourager la femme à s'engager dans l'entrepreneuriat et lui accorder des sessions de formation sur l'acquisition des capacités de gestion dans ce domaine, ainsi que de poursuivre la programmation et l'intensification des opérations d'information et de sensibilisation pour l'autonomisation de la femme dans le domaine socio-économique». Placée sur le thème «La femme crée», un concours national a été institué en 2016, au profit des femmes porteuses de projets et des femmes entrepreneuses réussies en guise de reconnaissance de leurs réalisations et leurs créations distinguées, a rappelé Mme Eddalia, précisant que cette compétition visait également à mettre sous les projecteurs, ces femmes considérées comme des exemples à suivre, leur permettre d'élargir leur circuit relationnel et leur donner la possibilité de développer le réseau de travail entre elles. Rappelant «la batterie de projets dont ont bénéficié les femmes rurales depuis 2012, dans le cadre d'un programme multisectoriel», Mme Eddalia a expliqué que le programme de la famille productrice a permis à 3.078 familles de tirer profit de ce projet socioéconomique, en 2018. Compte tenu des compétences «distinguées» dont fait preuve la femme dans différents domaines, la ministre de la Solidarité a qualifié l'Algérienne, «de force économique, appelée à se développer sur les plans qualitatif et quantitatif, en dépit de certaines entraves auxquelles il conviendrait de faire face et les surpasser, à travers la sensibilisation et l'accompagnement». «Le développement et l'épanouissement de nos pays, à travers la redynamisation du rôle de la femme économique et commercial, est notre objectif commun», a-t-elle soutenu. La ministre a saisi sa présence à cette conférence, pour rappeler, encore une fois, «l'intérêt particulier porté par le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l'implication de toutes les ressources humaines, hommes et femmes, dans la réalisation du développement économique du pays». «Ce programme a consacré, dans la Constitution, le principe de parité sur le marché de l'emploi et la promotion de la femme aux postes à responsabilités et à la prise de décisions», a affirmé Mme Eddalia, mettant en avant ce caractère important «adopté, conformément aux orientations du Président de la République quant à la mise en place de politiques et stratégies nationales qui prennent en considération l'approche du genre social dans différents domaines». La ministre a préconisé de «coordonner et de concerter de manière régulière pour parvenir à des solutions, relever les défis et les obstacles entravant la participation efficace de la femme, cogiter aux moyens de diversification et d'élargissement des activités commerciales du point de vue qualitatif et géographique». Aussi, elle a mis en avant «l'impératif d'échanger les expériences, les expertises et les meilleures pratiques en prenant en considération le genre social dans les politiques économiques et les accords commerciaux au niveau régional». Pour conclure, Mme Eddalia a affirmé que «l'établissement de partenariats entre nos pays et la coordination dans le cadre d'alliances régionales sont à même de relancer nos économies vers la croissance, et de créer une dynamique économique et commerciale basée sur la participation, notamment de la femme, pour aboutir à la réalisation des ODD 2030».