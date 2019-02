Importation : Pas de viande d’âne dans vos assiettes !

«Il n’y a pas d’autorisation d’importation de viande d’âne. Ce sont des allégations infondées», a démenti, ce jeudi, le directeur

des échanges commerciaux au niveau du ministère du Commerce, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

Messaoud Beggah a indiqué, à cet effet, qu’il n’existe aucune opération de domiciliation bancaire pour l’importation de ce produit. Pour mettre fin à cette polémique qui a suscité moult questionnements, après l’apparition de la viande d’âne ou mulassière dans la liste des 1.095 produits autorisés à l’importation, il a fait savoir que dans le tarif douanier, les produits agricoles et agroalimentaires sont classés par chapitre de 1 à 24. «Les experts ont transposé directement la liste des produits à partir de la position et sous-position tarifaires, et ce sans exclure aucun produit», a-t-il expliqué.

L’invité de l’émission «Daïf Essabah», de la Chaîne I, a affirmé que la loi 03-04 définit les règles d’importation en Algérie et consacre le principe de libre-échange sans aucune restriction, excepté certains produits qui peuvent nuire à la santé humaine, animale ou végétale, outre l’atteinte à la morale publique. «Ces produits prohibés sont strictement interdits à l’importation», a-t-il précisé.

Le directeur des échanges commerciaux au niveau du ministère du Commerce a souligné par ailleurs que plusieurs sociétés étrangères embauchent des milliers de travailleurs étrangers, notamment les Asiatiques qui ont leur propre mode de consommation, et confié que des autorisations «exceptionnelles» ont été délivrées pour l’importation de quelques produits destinées à la consommation de ces travailleurs au niveau des bases de vie de ces sociétés. «Toute opération d’autorisation d’importation exceptionnelle de certains produits interdits est soumise à un contrôle rigoureux a priori et posteriori», a-t-il assuré, ajoutant que ce contrôle permet également de déterminer la vraie destination du produit importé. «La loi est claire», a-t-il poursuivi, en rassurant la population qu’«aucun demande d’autorisation d’importation de viande d’âne n’a été déposée par un opérateur économique algérien».

De son côte, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El-Hadj Tahar Boulenouar, a nié en bloc la commercialisation dans le marché national de la viande d’âne, et salué, à cette occasion, la nouvelle mesure qui consiste à appliquer une taxe sur l'importation des viandes, laquelle va «limiter» les quantités de viande importées, et encourager, de ce fait, la production nationale dans ce domaine. «Il faut savoir que plus de 80% de la viande que nous consommons est produite localement. Nous produisons annuellement plus de 350.000 tonnes de viande blanche et entre 400.000 et 450.000 tonnes de viande rouges», a estimé le président de l’ANCA, joint par téléphone. Il ajoute que «l’Algérie n’est pas loin d’atteindre son autosuffisance en matière de production de viande, et pourra même, d’ici quatre ans, satisfaire les besoins nationaux». M. Boulenouar a, dans ce sillage, mis l'accent sur la nécessité d'encourager davantage l'investissement agricole, notamment dans le Sud et les Hauts Plateaux, soulignant «l'importance d’accompagner les éleveurs et de les sensibiliser à l'importance de la vaccination de leurs cheptels, pour éviter les pertes engendrées par l'apparition de certaines maladies, comme la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants». «Il faut réfléchir à se lancer dans la production de l'aliment de bétail, qui est actuellement importé à hauteur de 70%», a-t-il plaidé, avant de soutenir que ceci aura «sans doute un impact sur son prix».

Pour M. El Hadj Tahar Boulenouar, «cette mesure encouragera les éleveurs à augmenter leur production en viande en quantité suffisante, ce qui induira une baisse de son prix. Le prix de la viande rouge reste relativement élevé, et oscille entre 1.400 DA et 1.500 DA le kilo, alors que celui de la volaille est estimé entre 300 DA et 320 DA».

Kamelia Hadjib