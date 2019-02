Pôle mécanique à l’Est : Des milliers d’emplois à la clé

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, accompagné de Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont présidé, jeudi, la cérémonie de signature d’un partenariat entre Global Group (Kia et Hyundai Bus &Trucks), la direction de l’emploi de la wilaya de Batna et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Un accord paraphé en présence de personnalités gouvernementales et syndicales, dont l’objectif est d’employer plus de 2.500 travailleurs. Ce nouveau partenariat répondra aux offres d’emploi pour les filiales du groupe durant l’année 2019. Avec un tel accord, Global Group aspire à atteindre 10.000 employés à l’horizon 2020. La cérémonie de signature s’est déroulée dans l’usine de Gloviz pour la fabrication des véhicules Kia Al Djazaïr, situé dans la wilaya de Batna.

Global Group, à travers ses filiales, propose aujourd’hui des offres d’emploi aux agences locales opérant dans la juridiction de Batna, pour employer environ 2.500 travailleurs, entre cadres, ouvriers qualifiés et ouvriers d’exécution, à compter de la date de signature de cet accord, jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans son intervention, M. Zemali a indiqué que «ce nouveau partenariat ouvrira la voie à la création d’un nouveau pôle mécanique à l’est du pays, qui contribuera directement à la création de la richesse, de l’emploi et de la transformation technologique». Il ajoute que l’accord permettra également la mise en place de plusieurs PME spécialisées dans la sous-traitance.

Ces accords, signés aujourd’hui, sont le fruit de plusieurs dialogues entre les signataires, mais aussi l’adoption de l’entreprise du concept «responsabilité citoyenne», à travers lequel des étudiants auront la chance d’obtenir un emploi. Il indique que «ces accords répondront certainement à la demande en matière de résorption du chômage dans cette région est du pays». Un autre accord de partenariat avec l’université de Batna, et la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels a été également signé, à travers lequel 500 étudiants nouvellement diplômés des universités d’El-Hadj-Lakhdar et de Mustapha-Ben-Boulaïd seront formés en République de Corée du Sud. Dans ce cadre, Global Group a ouvert le concours «Aspire», via son site officiel, pour permettre aux étudiants diplômés de ces universités de s’inscrire selon les disciplines et les filières de formation requises.

Les lauréats de ce concours, en plus d’être employés dans l’une des filiales de Global Group, bénéficieront d’une formation technique selon les standards internationaux d’un à deux mois en République de Corée, le titulaire du certificat international sera directement qualifié pour la phase de production PLEIN CKD.

Global Group a pour objectif de recruter des employés actifs dans le monde de l’industrie et de garantir le professionnalisme de ses cadres, en utilisant toutes les possibilités d’encouragement, de formation et d’accompagnement qui leur sont destinés et dans toutes les filiales. Ce n’est pas le résultat du moment, mais un complément à ce que Global Group a entamé dans le domaine de la coordination et de la coopération entre tous les secteurs de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Industrie. Ainsi, il répond à la politique du gouvernement en matière d’opportunités pour les jeunes dans le domaine de l’industrie, et encourage les diplômés ayant des qualifications professionnelles, absorbant ainsi le chômage et diversifiant le travail.

Il convient de noter que Global Group a signé, le 20 septembre 2017, un accord de partenariat avec l’université de Batna, et la direction de l’emploi de la même wilaya, qui s’est engagé à créer pas moins de 2.500 emplois.

Mohamed Mendaci