Enseignement supérieur : Une future école des énergies renouvelables à Batna

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a annoncé, jeudi à Batna, le projet de création d’une école des énergies renouvelables.

Cette future école, qui devrait être créée sur le campus batnéen, s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise lancé depuis quelques années et qui commence aujourd’hui à prendre corps, en vue de faire de l’université, «un élément fondamental du développement local», a ajouté le ministre.

M. Hadjar a affirmé que l’université de cette wilaya, fréquentée par plus de 70.000 étudiants, est aujourd’hui une des plus grandes universités du pays et mérite d’accueillir une école des énergies renouvelables, objet d’insistance de ses enseignants. Selon l’APS, qui rapporte l’information, le ministre a indiqué que «des pôles universitaires d’excellence» verront le jour dans toutes les wilayas, «car chaque région a ses spécificités et son tissu socioéconomique».

Dans ce contexte, le ministre a souligné que le nombre d’étudiants de l’université algérienne, qui atteint actuellement plus de 1,7 million, encadrés par 64.000 enseignants, soit un taux d’encadrement moyen d’un enseignant pour 26 étudiants, estimant que ce taux s’améliorera avec l’ouverture de 3.000 nouveaux postes pour le secteur durant l’année en cours. M. Hadjar a évoqué «le bond qualitatif» réalisé par le secteur de l’Enseignement supérieur, en application des orientations du Président de la République et de son programme, ce qui a permis la réalisation de 53 institutions universitaires sur les 106 qui composent le réseau universitaire national, étendu à tout le pays, après qu’il était limité à 30 wilayas seulement.

Le secteur compte également, a-t-il rappelé, 25 centres de recherche dirigés par environ 1.700 chercheurs permanents.

La visite du ministre dans la wilaya de Batna s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’année universitaire 2019-2020. À cette occasion, le ministre a inauguré 80 logements améliorés à Djerma, 60 à Fesdis et 10 à Barika, inscrit au titre du programme de logement des enseignants universitaires portant à l’échelle nationale sur la réalisation de 10.000 unités, dont 7.000 déjà distribuées et le reste en cours de construction.

Par ailleurs, 1.500 nouvelles places pédagogiques ont été aussi inaugurées à l’université Batna-2. Au terme de sa visite, le ministre a exprimé sa satisfaction des infrastructures que comptent les deux universités de Batna, estimant que la prochaine rentrée aura lieu dans des conditions «confortables», à la faveur des nouvelles structures réceptionnées l’été passé par ces deux universités Batna-1 et 2.



Congrès constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires



En parallèle à cette visite, les travaux du congrès constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires se sont tenus à l’université Batna-1, en présence des deux ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, du président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), du secrétaire général de l’UGTA, de cadres de la Centrale syndicale et d’universitaires. Intervenant, à l’ouverture des travaux, M. Hadjar a affirmé que cette fédération constitue une nouvelle pierre à l’édifice de l’organisation syndicale, sa structuration et la promotion de son rapport en tant que partenaire social stratégique et force de proposition du secteur.

Il a également estimé qu’aucune démarche ne peut aboutir sans la mobilisation de toutes les composantes de la famille universitaire, incluant enseignants, travailleurs et étudiants, à l’ombre d’un dialogue responsable et d’un partenariat positif garantissant la stabilité du secteur et la prise en charge de toutes les questions pédagogiques et revendications socioprofessionnelles que peut entraîner l’évolution du secteur.

De son côté, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a estimé que la constitution de cette fédération exprime les ambitions de poursuivre la voie de la direction actuelle de l’UGTA sur les divers plans social, économique et scientifique, face aux grands défis et multiples changements du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi- Saïd, a qualifié d’«historique» l’organisation de ce congrès, qui a eu lieu en présence de 48 unions de wilaya, 32 fédérations nationales et environ 30 syndicats à l’échelle nationale, constituant «un plus à l’organisation syndicale». Affirmant que les enseignants universitaires qui représentent l’élite avaient un rôle important dans le développement du pays et l’édification d’une économie nationale solide, Sidi- Saïd a appelé à la conjugaison des efforts pour bâtir le pays et adopter la culture du dialogue pour la résolution des problèmes et l’aboutissement des revendications.

Tahar Kaidi