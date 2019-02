Assemblée populaire nationale : La majorité des différends réglée au niveau des APC

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi dernier, à l’Assemblée populaire nationale, que la majorité des différends opposant les membres des Assemblées populaires communales (APC) et qui ont été à l’origine de plusieurs situations de blocage a été réglée, grâce aux «efforts» déployés par les autorités locales, révélant que la majorité de ces conflits concerne la désignation des vice-présidents et présidents de commission.

Cité par l’APS, Noureddine Bedoui a assuré cependant que cette situation «n’a pas influé» sur le fonctionnement normal des affaires de ces assemblées et affirmé qu’à ce jour, ce blocage subsiste dans 19 communes où les membres de leur assemblée ne sont pas parvenus à un accord ou une entente. Ce chiffre devrait, selon lui, baisser en vue d’assurer le bon fonctionnement de ces assemblées. «En attendant, les autorités locales ont appliqué les dispositions du code communal relatives au pouvoir de substitution du wali pour assurer le fonctionnement normal des services de la commune et de ses structures publiques ainsi que les prestations prodiguées par les structures et administrations publiques au citoyen», a-t-il expliqué, soulignant que le cadre juridique relatif aux opérations de vote en vigueur a traité la majorité des lacunes et vides juridiques qui ont été à l’origine du gel et du blocage de plusieurs APC lors de précédents mandats. Le ministre a précisé que le blocage ne se pose plus du point de vue juridique au niveau du président d’APC et ce, grâce à la procédure relative à la désignation du maire parmi les têtes de liste ayant obtenu la majorité des voix des électeurs, au lieu de la majorité des sièges. «Le principal objectif de l’action partisane et de la pratique politique est d’atteindre le pouvoir et par la même participer à la gestion des affaires publiques», a-t-il souligné, considérant que les différends politiques entre élus n’est qu’un «phénomène naturel» du système démocratique.

«Toutefois, il est politiquement et moralement inacceptable que ces différends se développent en règlements de comptes entre certains élus qui font prévaloir leurs intérêts personnels sur l’intérêt général», a regretté Bedoui qui a indiqué que pour mettre un terme à ces conflits «étroits», les pouvoirs publics ont mis en place la disposition juridique relative au pouvoir de substitution du wali, une mesure «exceptionnelle» à laquelle, «faute de solution consensuelle» aux différends opposant les membres de l’APC, il est fait recours en cas de «force majeure». «Cette disposition permet de confier la gestion de ces structures publiques, soit aux chefs de daïra, soit aux secrétaires généraux des communes, soit aux administrateurs, tout en poursuivant les efforts consentis par les autorités publiques pour trouver les solutions appropriées à ces différends», a noté le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui considère à la fin que l’avenir du développement des collectivités territoriales est «tributaire» du «règlement» des différends des élus locaux.



Mise en conformité des constructions : relancer les commissions chargées des dossiers



Répondant à une question d’un député, Bedoui a affirmé que des instructions avaient été données aux walis afin de «relancer» le travail des commissions chargées de la régularisation des dossiers relatifs à la mise en conformité des constructions dans les délais fixés.

Ces instructions, rapporte l’APS, portent également sur la nécessité de «sensibiliser» les citoyens pour les amener à déposer leurs dossiers, d’une part et lever les réserves émises par les commissions des daïras, d’autre part, et ce dans le but «d’accélérer» la régularisation des dossiers dans les délais fixés, et de réaliser un tissu urbain «cohérent», garantissant au citoyen un cadre de vie «agréable». «Le nouveau délai accordé par le législateur pour procéder à la régularisation de la mise en conformité des constructions suivant les conditions fixées par la loi, arrivera à échéance le mois d’août 2019», a-t-il fait remarquer.

La loi 15-08 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement a défini, dans ces dispositions, les constructions éligibles à la mise en conformité, il s’agit de toutes les constructions réalisées antérieurement à la promulgation de ladite loi, notamment les constructions non achevées pourvues d’un permis de construire, les constructions pourvues d’un permis de construire et qui sont non conformes aux prescriptions du permis délivré et les constructions achevées dont le propriétaire n’a pas obtenu de permis de conduire, a rappelé le ministre. Il a ajouté, à ce titre, que la mise en conformité des constructions et leur achèvement est effectuée en fonction de l’état de chaque construction et doit tenir compte les facteurs liés à la nature juridique de l’assiette foncière, le respect des règles de l’urbanisme et les normes de construction, outre le site sur lequel est édifié la construction et son raccordement aux différents réseaux et équipements.

Concernant les constructions exclues de la possibilité de mise en conformité, il a cité les constructions édifiées sur des terres agricoles, à vocation agricole ou à vocation forestière, les construction existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dans la législation relative à l’expansion touristique, aux sites et monuments historiques et archéologiques et à la protection de l’environnement et du littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires. Il s’agit aussi des constructions qui sont édifiées en violation des règles de sécurité ou qui affectent gravement leur environnement et l’aspect général du site, outre celles qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l’édification d’ouvrages d’intérêt public dont le transfert de l’implantation est impossible.

Les officiers de la Protection civile, dotés des prérogatives de la police judiciaire



Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué devant la Commission juridique, administrative et des libertés de l’APN que le projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique dote, pour la première fois depuis notre indépendance, les officiers de la Protection civile de prérogatives de la police judiciaire en matière de constat des infractions mettant en péril la vie des individus et de prise de dispositions nécessaires.

Selon Noureddine Bedoui, ce texte ouvre droit à la PC de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la transmission d’un PV de constat au procureur de la République pour l’ouverture de poursuites judiciaires et l’application éventuelle des sanctions pénales, qui peuvent aller d’une amende à l’emprisonnement, lorsque la mise en péril de la vie des individus est établie.

Il fixe par ailleurs «clairement» les sanctions pénales auxquelles s’exposent les auteurs de graves infractions et engage, sous peine des sanctions, la responsabilité des concepteurs et constructeurs, qu’ils soient bureaux d’études, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, installateurs d’équipements ou exploitants d’établissements recevant le public.

Il prévoit en outre l’activation du rôle de la commission centrale et des commissions de wilaya de prévention des risques d’incendie et de panique, a fait savoir Bedoui, affirmant que ces commissions seront installées dès la promulgation de la loi afin d’entamer «rapidement» le traitement des dossiers de mise en conformité de la sécurité des établissements recevant du public et les constructions ne répondant pas aux règles de sécurité requise et d’assurer l’évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre.

Composé de 80 articles et uniformisant la terminologie suivant les normes internationales en vigueur, ce projet de loi vise à «protéger» les personnes et les biens, «veiller» à la sécurité des groupes d’intervention et «réduire» la propagation des incendies.

Soulignant que l’initiation de ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’adaptation et d’actualisation des textes législatifs, le ministre de l’Intérieur a cité l’ordonnance 76-4 relative aux règles de la prévention des risques d’incendie, devenue «caduque» et «ne répondant plus» aux nouvelles exigences induites par l’augmentation de la concentration urbaine et des programmes de logements, l’apparition «de plus en plus croissante» de nouvelles entreprises commerciales et l’ouverture du marché sur de nouveaux matériaux de construction.

Ce texte de loi a été dicté également par l’apparition de nouveaux établissements dont les gares, les stations de métro, les grands aéroports, les parkings modernes, les restaurants flottants, les tentes de grand format et autres installations modernes

Pour le ministre, le projet de loi relatif aux règles générales de la prévention contre les incendies permettra de «renforcer» le contrôle par l’administration sans retarder les projets d’investissement, «facilitera» les procédures administratives en imposant la notice de sécurité devant accompagner le dossier de demande de permis de construire.

«Ce projet de loi n’a pas omis les types et catégories des établissements, permettant ainsi l’introduction de nouveaux par voie réglementaire sans recours à la modification de la loi», a noté Bedoui.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette loi sur le terrain, des mesures d’application ont été prises, dont l’introduction d’une nouvelle unité dans la formation des architectes et l’institution d’autres spécialités universitaires, telles que l’ingénierie de la sécurité incendie et l’ingénierie de l’épuration de l’air, outre la mise en place d’un dispositif législatif obligeant tout exploitant d’établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur à souscrire une police d’assurance contre les risques d’incendie et de panique, a-t-il encore indiqué, faisant état d’une réflexion sur la création de laboratoires d’essais de la réaction des matières avec le feu.

En conclusion, Bedoui a soutenu que ce projet de loi se veut «en phase» avec les développements enregistrés en matière de techniques de construction dans le monde et en Algérie, notamment avec les différentes infrastructures initiées par le Président de la République, comme la Grande Mosquée d’Alger, les aéroports, les stades et le métro, de même qu’il offre un climat «favorable» à «l’émergence» d’industries et d’investissements locaux en matière d’équipements de lutte contre les incendies, aujourd’hui, importés en «totalité», et permettra l’organisation et l’encadrement de l’activité des bureaux d’études.

6 projets de loi débattus en février



Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a arrêté le calendrier de ses travaux pour le mois de février, lequel comprend six projets de lois et des questions orales, a indiqué un communiqué de l'Assemblée. Les députés de la chambre basse du Parlement débattront de ces projets après présentation des exposés par les représentants du gouvernement qui répondront à leurs préoccupations et examineront les rapports des commissions spécialisées, selon la même source. Il s'agira du projet de loi modifiant et complétant la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption prévu pour le mardi 5 février, du projet de loi relatif aux activités spatiales (dimanche 10 février) et du projet de loi modifiant et complétant la loi 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale (lundi 11 février). Il sera également question de l'examen et du débat du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique programmé pour le 12 février, du projet de loi modifiant et complétant la loi n°98-06 du 27 juin 1998 définissant les règles générales relatives à l'aviation civile (17 février) qui sera suivi du débat du projet de loi relatif aux activités nucléaires. Le bureau de l'Assemblée a consacré les journées du 7 et du 21 février aux questions orales.