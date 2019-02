Peste des petits ruminants : Première réception de 5 millions de doses de vaccin

Le premier lot du vaccin destiné à la lutte contre la peste des petits ruminants a été réceptionné, jeudi, par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il s’agit, en effet, de 5 millions de doses faisant partie d’une commande totale de 21 millions d’unités, pour un coût total de 400 millions de dinars alloués par la tutelle.

Ainsi, et dans le but d’assurer l’acheminement à partir du même jour et dans les meilleures conditions, des vaccins au niveau de l’ensemble des wilayas du pays, le ministère a mis en place un dispositif particulier au niveau de l’Institut national de la médecine vétérinaire (INMV), a fait savoir ce département, dans un communiqué.

La même source a ajouté, par ailleurs, que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés au niveau central et local, à l’effet d’entamer l’opération de vaccination, immédiatement dès réception des vaccins. «Les autres quantités de vaccin seront réceptionnées très prochainement et seront également distribuées à travers le même dispositif mis en place sur tout le territoire national, pour permettre la vaccination de tout le cheptel», a également précisé le ministère.

Dans ce cadre, le ministère a appelé l'«ensemble des intervenants (autorités locales, éleveurs) à prêter main-forte aux services mobilisés, afin de leur permettre d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions et assurer la réussite de cette vaste opération d’intérêt national», a conclu la même source.

Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire, au vu du fait que le ministère de l'Agriculture a pris toutes les dispositions auprès des laboratoires pharmaceutiques vétérinaires pour recevoir les vaccins dans les délais les plus courts, dans le cadre du lancement de la campagne de vaccination de cheptel.

Pour rappel, les épidémies, la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants sont apparues dans la wilaya de Tébessa, avant de se propager à 19 autres. Les derniers chiffres officiels font état de plus de 3.000 têtes décimées depuis la confirmation de la maladie, en octobre dernier.

À titre préventif, le département de Bouazghi a tout récemment, dans une instruction adressée à tous les walis ainsi qu’aux directeurs des services agricoles des wilayas, interdit, pendant 1 mois supplémentaire, le transport des bêtes à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la wilaya, sans autorisation des services de l’abattoir. Le but étant de protéger le bétail de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants.

Au niveau local, un dispositif défensif et de surveillance contre la peste des petits ruminants (PPR) a été mis en place, notamment au niveau des wilayas frontalières. Le dispositif en question porte sur «la surveillance des marchés et des souks hebdomadaires». Le travail de sensibilisation à grande échelle concerne également, selon le ministère de l’Agriculture, tant les services vétérinaires que les autorités locales et les services sécuritaires, s’agissant là d’une zone frontalière. «Les éleveurs doivent jouer, dans ce sens, un grand rôle, pour prévenir l’apparition de cette maladie», selon des responsables du ministère, qui ont tenu des rencontres de sensibilisation avec les responsables des wilayas frontalières, dont Naâma et El-Bayadh.

Un appel a été, par ailleurs, lancé en direction de ces mêmes éleveurs, pour se rapprocher des services vétérinaires de la wilaya, où de plus amples renseignements leur seront prodigués.

La PPR, précise-t-on, qui n’est pas transmissible à l’homme, cause de très grandes pertes parmi le cheptel atteint par le virus. «Au bout de six jours, l’ovin ou le caprin atteint meurt», souligne-t-on de sources vétérinaires. Il s’agit d’une maladie très contagieuse, fréquemment associée à une forte mortalité. Dans les pays où elle sévit, la PPR représente un frein important à l’amélioration de la productivité des moutons et des chèvres. Jusqu’à présent, le seul moyen de lutte contre cette pathologie est le vaccin hétérologue anti-peste des ruminants.

Salima Ettouahria