Don d’organes et de tissus : Intensifier la sensibilisation

La pratique de la transplantation d’organes, d’un point de vue religieux, et l’implication des imams dans la vulgarisation de cette pratique ont été au centre des débats, hier, lors de la tenue du 8e colloque France-Maghreb sur la transplantation d’organes, organisé par l’Agence nationale des greffes, au niveau de École supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA).

placé cette année sous le thème «Place des réanimateurs dans la transplantation à partir de donneur décédé», ce colloque a été rehaussé par la présence le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que d’imminents spécialistes nationaux et internationaux en la question. Lors de son intervention, M. Mohamed Aïssa a fait savoir que plusieurs fetwas ont été prononcées à ce sujet affirmant que sur le plan religieux, aucun blocage n’a été enregistré. «C’est un acte bénéfique, une action religieuse, une œuvre méritoire rémunéré au-delà dans les jardins du paradis», a-t-il déclaré. D’ailleurs, le ministre a fait savoir que dans la religion musulmane il a été statué que les cas d’exceptions autorise l’être humain d’agir sur sans corps «les cas d’exception relèvent justement de la sauvegarde d’une personne tiers», a-t-il dit. «Nous trouvons dans l’islam des prescriptions très claires et explicites qui permettent a l’être humain d’intervenir exceptionnellement pour une transplantation d’organes ou de tissus si c’est un cas de grande nécessité». L’état d’exception a été défini, selon le ministre, par jurisprudence et savants musulmans qui se sont prononcés tous en faveur du don d’organes, que le donneur soit mort ou vivant, et ce en s’appuyant sur le référentiels fondamentaux suivants : le sacré, le Coran, la tradition du prophète. «Quiconque sauve une seule vie, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité toute entière», sourate 5, verset 32. Le prélèvement est soumis à un certain nombre de conditions cadrant avec les préceptes de l’islam. Pour étayer son propos, le conférencier évoque une fetwa, édictée déjà en 1986, par les ulémas à Amman en Jordanie. Le ministre a révélé, a ce propos, le don d’organe est encadré par des conditions précises, notamment le constant de la mort encéphalique c’est le donneur, la transplantation doit avoir un caractère obligatoire pour sauver la vie du receveur ou permettre la régulation d’une fonction essentielle de son organisme. Dans ce sens, le ministre a fait que les imams seront mis à contribution pour sensibiliser la société et mobiliser l’opinion sur l’intérêt que représente le don d’organe dans la l’amélioration de qualité de vie des patients qui requiers une transplantation. Il dira, également, que son département œuvre a sensibiliser les imams sur l’importance du don d’organes, afin qu’ils puissent, à leur tour, sensibiliser les citoyens sur le sujet au niveau des mosquées par de «prêches et discours». De son côté, le Pr Mokhtar Hasbellaoui a fait remarquer que la nouvelle loi de santé a permis d’actualiser et compléter le cadre juridique pour le développement de la greffe et va permettre toutes les conditions règlementaires pour «le passage à un niveau supérieur». Celui-ci tiendra à remercier le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs pour le «soutien» apporté pour la mise en œuvre des greffes à partir de cadavres, M. Hasbellaoui a exprimé sa conviction que cette position va «très probablement» aider le secteur de la Santé à faire la promotion de cet objectif. Pour le ministre, la programme greffe en Algérie est un programme propriétaire de santé et se situe à une période charnière, appelant les différents partenaires à s’organiser pour assurer un développement durable de la greffe d’organes, de tissus et de cellules. «Jusque là, nous avons réalisé des greffes à partir de donneurs vivants.

La première opération de ce genre remonte à 1986. La greffe rénale reste la plus pratiquée», a-t-il précisé, soulignant le fait que l’unique expérience effectuée sur un donneur en état de mort encéphalique a été réalisée à Constantine, en 2002. Partant de là, il a affirmé qu’«en Algérie, vu nos conditions socioculturelles et certaines contraintes organisationnelles, les activités de prélèvement sur sujet décédé restent difficiles à promouvoir». La greffe à partir du donneur vivant apparenté (DVA) connaît sa limite «nous devons tout mettre en œuvre pour que la greffe se fasse à partir de donneurs décédés. L’adhésion de tous est fortement demandée», a noté le professeur.

Sarah A. Benali Cherif