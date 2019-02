UGTA : Reconnaissance au Président Bouteflika

Le congrès de la Fédération nationale des enseignants universitaires tenu à Batna a été clôturé par une déclaration de la direction nationale de l’UGTA parvenue à notre rédaction. La déclaration réaffirme «toute la reconnaissance dont l’UGTA est redevable envers Son Excellence le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, pour les innombrables acquis tant au plan socioéconomique national que sur la scène internationale où il a réhabilité la notoriété séculaire à notre nation après que notre pays a accompagné sa propre lutte contre le terrorisme par une politique de Concorde civile et de Réconciliation nationale adoptée massivement par le peuple, et qui a donné des résultats remarquables».

L’UGTA se dit convaincue des acquis inestimables générés par le retour de cette paix résultant de la politique de la Réconciliation nationale, rendue possible par le Président, tout en mettant en exergue un acte déterminant du développement économique, du progrès social et de la stabilité nationale.

L’organisation enregistre également avec la plus grande satisfaction les avancées sociales concrètes pour le monde du travail par l’amélioration constante des conditions de vie des travailleuses, des travailleurs, des retraités et de leurs familles.Elle «salue avec enthousiasme les décisions historiques» du Président pour avoir consacré la langue Tamazight en langue nationale et officielle, et Yenayer journée chômée et payée. Elle souligne que «ces importants acquis économiques, sociaux et sociétaux prennent appui sur la volonté du Président d’asseoir et d’approfondir une paix, une unité nationale et une promotion du dialogue social, constituant le socle indispensable de la consolidation de la nation». La même déclaration fait état du fait que l’UGTA est «convaincue des résultats obtenus à travers les différents programmes» du Président en matière d’approfondissement des valeurs démocratiques, républicaines, sociales et sociétales.L’UGTA s’engage à veiller à la préservation de la souveraineté chèrement acquise et de l’unité nationale avec toute son énergie, et assure que cette détermination constitue un véritable rempart «contre toute velléité à l’endroit de notre pays».

La direction nationale exprime au Président «son respect et ses remerciements pour l’immense œuvre apportée aux travailleuses, aux travailleurs, aux retraités et à leurs familles dans les domaines économiques et social». Elle soutient également la poursuite de l’œuvre du Président «qui a généré et générera encore des avancées majeures qu’elles soient démocratiques, républicaines, économiques et sociales». La déclaration poursuit : «Nous, travailleuses, travailleurs, retraités, direction nationale de l’UGTA, FCE, organisations patronales partenaires de l’UGTA et la famille révolutionnaire de Batna par leur estime fraternelle à l’endroit de Son Excellence le Président de la République, déclarons solennellement le moudjahid Abdelaziz Bouteflika notre candidat aux élections présidentielles d’avril 2019.»

Tous apportent «leur plein soutien à leur candidat à l’effet de poursuivre et d’approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour parachever l’œuvre de consolidation entreprise dans le développement économique, de l’épanouissement social au sein d’une Algérie réconciliée, de paix, d’unité, de stabilité et de progrès», est-il ajouté.

«La direction nationale de l’UGTA tient, avec conviction et avec la plus grande fraternité, à rendre hommage au Président pour «son œuvre immense qui marquera l’histoire de l’Algérie indépendante», est-il conclu.